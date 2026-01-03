الإرياني يحذر من محاولات فبركة مشاهد إرهابية للإيحاء بوجود فراغ أمني شرق اليمن

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم السبت، من محاولات وصفها بـ«اليائسة» تهدف إلى الإيهام بوجود فراغ أمني في المحافظات الشرقية، لا سيما حضرموت والمهرة، في ظل ما تشهده هذه المناطق من خطوات لإعادة بسط سلطة الدولة ومؤسساتها النظامية.

وقال الإرياني، في منشور على منصة «إكس»، إن هناك معلومات مقلقة عن ترتيبات لافتعال مشاهد مصورة مفبركة، من خلال استخدام عناصر ترتدي ملابس وتحمل شعارات منسوبة لتنظيم القاعدة، ورفع أعلامه، بهدف تضليل الرأي العام المحلي والمجتمع الدولي، وإظهار الوضع وكأنه يشهد عودة للنشاط الإرهابي، خصوصًا في وادي حضرموت.

وأوضح أن هذه الأساليب لا تخدم أمن حضرموت ولا مصالح أبنائها، مؤكدًا أنها تندرج ضمن توظيف الإرهاب كورقة سياسية، وإعادة إنتاج سرديات مضللة أثبت الواقع الميداني زيفها، في ظل الاستقرار الأمني المتحقق على الأرض.

وأكد وزير الإعلام أن القوات المنتشرة حاليًا في حضرموت والمهرة هي قوات مؤسسية تتبع القيادة الشرعية، وتعمل وفق خطط واضحة وبالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن الأمن والاستقرار، ويمنع أي محاولات لاستغلال الجماعات الإرهابية لأغراض دعائية.

وشدد الإرياني على أن حضرموت، بتاريخها ووعي أبنائها، أكبر من أن تكون ساحة لفبركات أو رسائل تخويف، داعيًا المجتمع المحلي ووسائل الإعلام الوطنية، إضافة إلى الشركاء الإقليميين والدوليين، إلى توخي الحذر من أي مواد أو تسجيلات مجهولة المصدر قد يتم ضخها خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن ما تشهده المحافظات الشرقية هو مسار لاستعادة الدولة وترسيخ الاستقرار، وليس فراغًا أمنيًا، لافتًا إلى أن محاولات العبث بهذا المسار تعكس مخاوف بعض الأطراف من فقدان أوراق ضغط وشعارات سقطت مع عودة مؤسسات الدولة.

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الحكومة اليمنية، ممثلة بمحافظ حضرموت، انطلاق عملية عسكرية سلمية لاستعادة المعسكرات في المحافظة، مؤكدة أن العملية لا تستهدف أي مكون سياسي، وذلك عقب رفض قوات المجلس الانتقالي الجنوبي الانسحاب من مواقع سيطرت عليها منذ مطلع ديسمبر الماضي في حضرموت والمهرة.