اليمن.. الانتقالي الجنوبي يؤكد التزامه بالحوار ويرحب برعاية السعودية لمؤتمر الجنوب

رحب نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، أبو زرعة المحرمي، بدعوة المملكة العربية السعودية لرعاية مؤتمر خاص بالقضية الجنوبية، مؤكدًا التزام المجلس الدائم بالحوار الذي ترعاه الرياض، واعتباره المسار الأمثل للوصول إلى حلول سياسية عادلة.

وقال المحرمي إن المجلس الانتقالي كان حاضرًا في جميع محطات الحوار السابقة التي رعتها المملكة، معتبرًا المؤتمر المرتقب «فرصة تاريخية» لفتح حوار جاد ومسؤول يلبي تطلعات أبناء الجنوب ويعالج قضاياهم العادلة.

وأشار إلى أن مؤتمر الرياض يشكل منصة حقيقية لإيجاد حلول منصفة للقضية الجنوبية، مشددًا على أن المملكة العربية السعودية تؤكد باستمرار حرصها العميق على اليمن واستقراره، ودورها المحوري في دعم المسار السياسي.

وأضاف نائب رئيس المجلس الانتقالي أن المبادرة السعودية تعكس التزامها الواضح بتعزيز الحلول السياسية الشاملة، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

ويأتي ذلك عقب استجابة المملكة العربية السعودية لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بعقد مؤتمر شامل في مدينة الرياض، يجمع مختلف المكونات الجنوبية على طاولة حوار واحدة لبحث الحلول العادلة للقضية الجنوبية.

وكان العليمي قد تقدم بطلبه استجابةً لمناشدة عدد من المكونات الجنوبية، التي دعت إلى عقد مؤتمر برعاية سعودية يراعي الأبعاد التاريخية والسياسية والاجتماعية للقضية الجنوبية، دون إقصاء أو تهميش لأي مكون أو قيادة، وبما يضمن التعايش السلمي بين أبناء المحافظات الجنوبية، ويحقق تطلعاتهم في الأمن والاستقرار والتنمية، وفقًا لبيان صادر عنها.