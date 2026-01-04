الرئاسة اليمنية تدعو المجلس الانتقالي الجنوبي لرفع القيود عن حركة المواطنين

دعت رئاسة الجمهورية اليمنية، اليوم، المجلس الانتقالي الجنوبي إلى إنهاء فوري وغير مشروط لكافة القيود المفروضة على حركة المواطنين، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا جسيمًا للدستور اليمني ومخالفة صريحة لاتفاق الرياض.

وأكدت الرئاسة في بيان رسمي أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء أي إجراءات تعيق حرية تنقل المواطنين، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين وضمان حقهم الدستوري في التنقل الآمن بين المحافظات.

وأوضحت أن القيود التي يفرضها المجلس الانتقالي الجنوبي على دخول المواطنين إلى العاصمة المؤقتة عدن تعد سلوكًا غير قانوني، وتقوض جهود توحيد الصف الوطني، وتعرقل مسار تنفيذ اتفاق الرياض الموقع برعاية إقليمية ودولية.

وجددت رئاسة الجمهورية دعوتها للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى الالتزام بالاتفاقات الموقعة، والعمل بروح المسؤولية الوطنية، بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين وتعزيز الاستقرار في المناطق المحررة.