وزيرة الدفاع الأيرلندية تزور معبر رفح وتؤكد دعم الجهود الإنسانية في غزة
الموت صقيعًا في غزة.. وفاة طفل رضيع في دير البلح وسط كارثة إنسانية متفاقمة
وصول وزيرة خارجية أيرلندا للعريش لمتابعة المساعدات المقدمة لغزة
انخفضت 1.1%.. الصادرات المصرية تسجل 4.17 مليار دولار خلال أكتوبر 2025
الكيلو بـ 68 جنيها.. أسعار الفراخ والبيض اليوم
اليوم.. ثقافة الشيوخ تناقش خطة تطوير الإعلام المصري
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026| فيديو
الاستخبارات الإيرانية: اعتقال خلايا إرهابية مدعومة من الاحتلال في زاهدان
الأمم المتحدة: ارتفاع حالات سوء التغذية الحاد في غزة إلى 95 ألف
إسبانيا تستدعي سفير إيران لديها على خلفية قمع الاحتجاجات
فصل التيار الكهربائي عن منطقة النعناعية بشبين القناطر لهذا السبب
الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد انتهاء العواصف والجو المتقلب.. تفاصيل
أخبار العالم

المستشار الألماني: العالم يشهد الأيام والأسابيع الأخيرة من حكم النظام الإيراني

المستشار الألماني فريدريش ميرتس
المستشار الألماني فريدريش ميرتس
محمود نوفل

أفادت وكالة رويترز نقلا عن المستشار الألماني فريدريش ميرتس  بأن العالم يشهد الأيام والأسابيع الأخيرة من حكم النظام الإيراني.

وأصدرت بعض الدول تنبيهات لراعاياها لمغادرة إيران، عقب اتساع الاحتجاجات التي دخلت أسبوعها الثالث، و ما تبعها من أعمال عنف و شغب، بالإضافة إلى الضربة العسكرية الأمريكية المحتملة لطهران، التي لوح بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية هذه الإحتجاجات.

 و تعتبر أبرز الدول التي حثت رعاياها على مغادرة إيران هي أمريكا، السويد، استراليا، بولندا، و الهند، بالإضافة إلى مغادرة دبلوماسيين غير أساسيين من السفارة الفرنسية في إيران.

أمريكا  

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، فجر اليوم الثلاثاء، تنبيها أمنيا بشأن إيران، وحثت رعاياها على النظر في المغادرة برا عبر أرمينيا أو تركيا بسبب الاحتجاجات والتطورات التي تشهدها إيران.

وقالت الخارجية في الإنذار إن الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران تتصاعد، ولا تزال التدابير الأمنية تزداد شراسة وإغلاق الطرق واضطرابات وسائل النقل العام وانقطاع الإنترنت ما زال مستمرا.

ولفتت إلى أنه إذا وجد الأمريكيون طريقا آمنا، عليهم مغادرة إيران برا إلى أرمينيا أو تركيا.

وذكرت أنه يجب على المواطنين الأمريكيين توقع استمرار انقطاع الإنترنت، والتخطيط لوسائل اتصال بديلة.

وأفادت في تنبيهها بأن شركات الطيران تواصل تقييد أو إلغاء الرحلات الجوية من وإلى إيران، مع تعليق العديد من الخدمات حتى يوم الجمعة 16 يناير.

وأوضحت أنه يجب على مزدوجي الجنسية الأمريكيين الإيرانيين الخروج من إيران بجوازات سفر إيرانية، مؤكدة أن الحكومة الإيرانية لا تعترف بازدواج الجنسية وستعامل الأمريكيين الإيرانيين مزدوجي الجنسية فقط كمواطنين إيرانيين.

 وشددت في تنبيهها الأمني على أن المواطنين الأمريكيين يتعرضون لخطر كبير من الاستجواب والاعتقال والاحتجاز في إيران، مبينة أن إظهار جواز سفر أمريكي أو إظهار صلات بالولايات المتحدة يمكن أن يكون سببا كافيا تتذرع به السلطات الإيرانية لاحتجاز شخص ما.

السويد

ومن جانبها، طالبت وزارة الخارجية السويدية، مساء الاثنين، مواطنيها السويديين بمغادرة إيران فوراً، ونصحت بعدم السفر إليها.

 وكتبت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمير ستينيرجارد، على منصة "إكس"، أن الوضع في إيران "خطير للغاية ولا يمكن التنبؤ به".

وأضافت وزيرة الخارجية أن السويديين الذين ما زالوا في إيران رغم هذه التوصية يجب أن يغادروا البلاد "الآن"، مشددة على أن هذه الرسالة تمثل أقوى تحذير.

استراليا 

وفي ذات السياق ، أبلغت الحكومة الأسترالية رعاياها بوجوب مغادرة إيران "في أسرع وقت ممكن"، على خلفية الاحتجاجات القائمة في البلاد.

وقالت الحكومة في تحديث لإرشادات السفر الأربعاء، "إن كنت في إيران، عليك المغادرة في أقرب وقت ممكن"، مضيفة " تشهد البلاد احتجاجات عنيفة متواصلة على مستوى وطني قد تتصاعد من دون سابق إنذار، الوضع الأمني متقلّب".

بولندا

كما حثت وزارة الشئون الخارجية البولندية رعاياها الموجودين في إيران على مغادرتها فورا، ناصحة مواطنيها بتجنب كل أشكال السفر إليها.

 وحذرت وزارة الخارجية البولندية، في بيان عبر منصة (إكس)، أورده راديو بولندا، يوم السبت، من تنامي حالة عدم الاستقرار الداخلي في إيران.

 الهند

ودعت الحكومة الهندية رعاياها المتواجدين في إيران إلى مغادرتها في أقرب وقت ممكن، كما أصدرت تحذيرًا رسميًا لمواطنيها من السفر إلى الأراضي الإيرانية حتى إشعار آخر، وذلك في ظل التطورات الأمنية الراهنة. 

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية الهندية، في بيان رسمي، أنها تتابع الأوضاع عن كثب، وتعمل على ضمان سلامة مواطنيها، داعية الهنود الموجودين في إيران إلى التواصل مع السفارات والقنصليات الهندية لتسهيل إجراءات المغادرة وتقديم الدعم اللازم. وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار التدابير الاحترازية التي تتخذها الحكومة لحماية رعاياها، مشيرة إلى أنها ستواصل إصدار التحديثات والتعليمات وفقًا لتطورات الوضع.

فرنسا

أفادت مصادر لوكالة فرانس برس، نقلاً عن مصادر، أن موظفين دبلوماسيين غير أساسيين من السفارة الفرنسية في إيران غادروا البلاد وسط تصاعد التوترات واحتمال شنّ الولايات المتحدة ضربات عسكرية.

ندى كوسا ملكة جمال لبنان تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

ملكة جمال لبنان 2024

نورهان منصور تتجول بشوارع تركيا بإطلالة شتوية

نورهان منصور تخطف الأنظار فى تركيا

الطقس اليوم.. تقلبات مفاجئة ونصائح ذهبية لحماية صحتك طوال اليوم

الطقس اليوم يحذر: تقلبات مفاجئة ونصائح ذهبية لحماية صحتك طوال اليوم

طبيب يقدم روشتة لمرضى حساسية الصدر مع العواصف وتقلبات الجو

طبيب يقدم روشتة لمرضى حساسية الصدر مع تقلبات الجو

