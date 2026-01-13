مهاجراني: أمريكا والكيان الإسرائيلي كشفا نياتهما السيئة تجاه شعب إيران

قالت الناطقة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني إن الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي كشفا نياتهما السيئة تجاه الشعب الإيراني بدعمهما الحرب الإرهابية في الشارع الإيراني.

ذكرت مهاجراني : الاحتجاجات السلمية تعرضت لهجمات إرهابية و الإرهابيون يتلقون الدعم بوضوح من الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء الكيان الصهيوني.



أضافت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: مطالب المحتجين المحقة تمت مصادرتها ونحن مسؤولون عن حماية المجتمع وسنغتنم الفرصة لإنعاش الحوار.

يأتي ذلك فيما قالت وزارة الاستخبارات الإيرانية باعتقال خلايا إرهابية مدعومة من الكيان الصهيوني في زاهدان دخلت البلاد من جهة الشرق، مشيرة إلى إن الخلايا الإرهابية خططت لعمليات اغتيال وتخريب لبنى تحتية، علاوة على ضبط أسلحة أمريكية ومعدات تفجيرية في حوزة عناصر الخلية الذين اختبأوا في 7 منازل.