وزيرة الدفاع الأيرلندية تزور معبر رفح وتؤكد دعم الجهود الإنسانية في غزة
الموت صقيعًا في غزة.. وفاة طفل رضيع في دير البلح وسط كارثة إنسانية متفاقمة
وصول وزيرة خارجية أيرلندا للعريش لمتابعة المساعدات المقدمة لغزة
انخفضت 1.1%.. الصادرات المصرية تسجل 4.17 مليار دولار خلال أكتوبر 2025
الكيلو بـ 68 جنيها.. أسعار الفراخ والبيض اليوم
اليوم.. ثقافة الشيوخ تناقش خطة تطوير الإعلام المصري
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026| فيديو
الاستخبارات الإيرانية: اعتقال خلايا إرهابية مدعومة من الاحتلال في زاهدان
الأمم المتحدة: ارتفاع حالات سوء التغذية الحاد في غزة إلى 95 ألف
إسبانيا تستدعي سفير إيران لديها على خلفية قمع الاحتجاجات
فصل التيار الكهربائي عن منطقة النعناعية بشبين القناطر لهذا السبب
الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد انتهاء العواصف والجو المتقلب.. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الاستخبارات الإيرانية: اعتقال خلايا إرهابية مدعومة من الاحتلال في زاهدان

إيران
إيران
محمود نوفل

أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية اعتقال خلايا إرهابية مدعومة من الكيان الصهيوني في زاهدان، دخلت البلاد من جهة الشرق.

وقالت وزارة الاستخبارات الإيرانية في بيان لها: “الخلايا الإرهابية خططت لعمليات اغتيال وتخريب لبنى تحتية”.

وأضافت وزارة الاستخبارات الإيرانية: “تم ضبط أسلحة أمريكية ومعدات تفجيرية في حوزة عناصر الخلية الذين اختبأوا في 7 منازل”.

فيما قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: “إيران لن تتنازل قيد أنملة عن استقلالها ووحدة أراضيها ومصالحها الوطنية”.

وأضاف رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: “فليعلم الأعداء أن حافظي أمن إيران لن يمنحوا أي فرصة للإرهابيين الدواعش المجرمين وعملاء الاستكبار لتحقيق مآربهم”.

وتابع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: “سندافع عن إيران بأرواحنا، ولن نسمح للإرهاب بخدش الأمن الإيراني”.

وزاد اللواء عبد الرحيم موسوي: “الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي لجآ إلى الإرهابيين الداعشيين لمهاجمة الشعب الإيراني لتعويض هزيمتهما التاريخية في العدوان على إيران”.

وأكمل اللواء موسوي: “الإرهابيون كانوا يستغلون الأفراد العاديين ممن لا علم لهم بالمخططات الإرهابية”.

وختم اللواء موسوي: “قوات الأمن الإيراني كانت درعاً لحماية الشعب الإيراني، وأفرادها ضحوا بحياتهم من أجل أمن إيران”.

إيران الكيان الصهيوني القوات المسلحة الإيرانية أسلحة أمريكية قوات الأمن الإيراني

