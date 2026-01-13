الاستخبارات الإيرانية: اعتقال خلايا إرهابية مدعومة من الاحتلال في زاهدان

أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية اعتقال خلايا إرهابية مدعومة من الكيان الصهيوني في زاهدان، دخلت البلاد من جهة الشرق.

وقالت وزارة الاستخبارات الإيرانية في بيان لها: “الخلايا الإرهابية خططت لعمليات اغتيال وتخريب لبنى تحتية”.

وأضافت وزارة الاستخبارات الإيرانية: “تم ضبط أسلحة أمريكية ومعدات تفجيرية في حوزة عناصر الخلية الذين اختبأوا في 7 منازل”.

فيما قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: “إيران لن تتنازل قيد أنملة عن استقلالها ووحدة أراضيها ومصالحها الوطنية”.

وأضاف رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: “فليعلم الأعداء أن حافظي أمن إيران لن يمنحوا أي فرصة للإرهابيين الدواعش المجرمين وعملاء الاستكبار لتحقيق مآربهم”.

وتابع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: “سندافع عن إيران بأرواحنا، ولن نسمح للإرهاب بخدش الأمن الإيراني”.

وزاد اللواء عبد الرحيم موسوي: “الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي لجآ إلى الإرهابيين الداعشيين لمهاجمة الشعب الإيراني لتعويض هزيمتهما التاريخية في العدوان على إيران”.

وأكمل اللواء موسوي: “الإرهابيون كانوا يستغلون الأفراد العاديين ممن لا علم لهم بالمخططات الإرهابية”.

وختم اللواء موسوي: “قوات الأمن الإيراني كانت درعاً لحماية الشعب الإيراني، وأفرادها ضحوا بحياتهم من أجل أمن إيران”.