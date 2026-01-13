قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال بالتردد
حماس: الاحتلال يرتكب أبشع أنواع الإبادة بارتقاء الشهداء من المرض والبرد
اخماد حريق معهد خدمة اجتماعية بالإسكندرية وقرار عاجل بشأن الامتحانات
شوبير يحذر لاعبى المنتخب قبل مواجهة السنغال في نصف نهائى أفريقيا
نهاية سريعة لتجربة تشابي ألونسو مع ريال مدريد.. ماذا قدم المدرب مع الملكي وماذا قال النجوم فى ليلة وداعه؟
إجراء قرعة الدور التمهيدي لتصفيات أمم أفريقيا 2027 اليوم في الرباط
حافظوا على أرواحكم.. تحذير شديد اللهجة من الجيش السوري لتنظيم قسد
عيار 21 وصل إلى 6084.. سعر الذهب بالمصنعية الآن
غزة تواجه شتاء قاسيا.. كارثة إنسانية تقترب مع موجة جديدة من الأمطار
وزير الخارجية: مصر ماضية نحو مركز عالمي في مجال الهيدروجين الأخضر
الصحة: تقديم 1.9 مليون خدمة طبية بمستشفيات المؤسسة العلاجية خلال 2025
شكرا لكم من القلب.. وزيرة خارجية أيرلندا: موجودة هنا بصفتي إنسانة لمتابعة المساعدات المقدمة لغزة
أخبار العالم

4 شهداء جراء انهيار مبانٍ متضررة من العدوان الإسرائيلي بغزة

اعتقال فلسطينيين
اعتقال فلسطينيين
أ ش أ

ارتفع عدد الشهداء جراء انهيار مبانٍ ومنازل ، كانت متضررة من العدوان الإسرائيلي في غزة ، بسبب شدة الرياح والأمطار التي ضربت مدينة غزة إلى أربعة شهداء، كما استشهد طفل في مدينة دير البلح وسط القطاع جراء البرد الشديد.


وأفادت مصادر محلية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم /الثلاثاء/، باستشهاد طفلة إثر انهيار جزء من مبنى نتيجة الأحوال الجوية العاصفة وسيدة جراء انهيار جدار منزل متضرر من قصف إسرائيلي سابق، غربي مدينة غزة، ليرتفع عدد الشهداء إلى 4 .

وفي الوقت ذاته، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار، حيث نفذت 3 عمليات نسف لمنازل ومنشآت جنوب شرق مدينة غزة، فيما قصفت مدفعيته المناطق الشرقية لمخيم البريج، وأطلقت الآليات العسكرية نيران رشاشاتها باتجاه شرقي مدينة خان يونس.

كما شن الطيران الحربي غارات عنيفة على المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط القطاع، في تصعيد جديد من شأنه تعميق معاناة الفلسطينيين والنازحين، في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية.

وفي القدس..اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، خمسة فلسطينيين، خلال اقتحام واسع نفذته في حي رأس خميس، شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت المصادر، بأن عشرات الجنود ترافقهم آليات عسكرية اقتحموا الحي في ساعات الفجر الأولى، وانتشروا في شوارعه وأزقته، قبل أن يداهموا عددًا من منازل المواطنين، ويخضعوا سكانها للتحقيق الميداني.

وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال عبثت بمحتويات المنازل التي داهمتها، وألحقت أضرارًا في بعضها، قبل أن تعتقل خمسة مواطنين، لم تُعرف هوياتهم بعد، وتنسحب من المكان.
ولفتت إلى أن الاقتحام أثار حالة من التوتر والخوف في صفوف الأهالي، لا سيما الأطفال والنساء، في ظل استمرار سياسة الاقتحامات والاعتقالات اليومية التي تطال أحياء وبلدات القدس.

ارتفع عدد الشهداء انهيار مبانٍ ومنازل العدوان الإسرائيلي في غزة شدة الرياح والأمطار استشهد طفل في مدينة دير البلح وسط القطاع جراء البرد الشديد

العروسين ابنة صبحي خليل والمخرج ثائر الصرفي
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج
جيب رانجلر
طريقة عمل مكرونة كريمي بالدجاج والمشروم في طاسة واحدة
