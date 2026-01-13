مطار فيينا يستأنف عمله بعد توقفه بسبب هطول جليد بكثافة

بدأ مطار فيينا الدولي (Schwechat) ، باستئناف عملياته تدريجياً ومع ذلك فمن المتوقع أن تستمر حالة الارتباك والازدحام لفترة أطول، وذلك نتيجة الإغلاق الصباحي الذي فرضه الجليد.

وبحسب بيان لإدارة المطار... بدأت الأولوية حالياً لرحلات الإقلاع لتفريغ ساحات المطار، بينما سيبدأ استقبال الرحلات القادمة (التي تم تحويلها سابقاً إلى مطارات أخرى مثل ميونيخ وفرانكفورت) في وقت لاحق من الظهيرة.

وتسببت الأمطار الجليدية في إلغاء أو تأخير حوالي 140 رحلة جوية، كما تأثر مطار براتيسلافا المجاور بنفس الظروف مما زاد من تعقيد الموقف.

ويُنصح بشدة بالتحقق من حالة الرحلة عبر شركة الطيران قبل التوجه إلى المطار، ويُطلب من الركاب الذين أُلغيت رحلاتهم عدم الحضور إلى المطار لتجنب الازدحام.