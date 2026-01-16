قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

سوريا .. إسقاط طائرة مسيرة على محور دير حافر بريف حلب

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة
محمود نوفل


نقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري القول بأنه تم إسقاط طائرة مسيرة على محور دير حافر بريف حلب كانت تريد استهداف نقاط الجيش العربي السوري.

ومنذ قليل ؛ وجهت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري نداءا عاجلا إلى السوريين في تنظيم قسد قائلة : بادروا بالانشقاق عن تنظيم قسد، وطنكم يرحب بكم بأي وقتٍ ومكان.

وأضافت في بيان لها - بحسب وكالة الأنباء السورية - : فمشكلتنا كانت وما زالت مع ميليشيات PKK الإرهابية وفلول النظام السابق، الذين يريدون استهداف الأهالي وتدمير المجتمع السوري.


وتابعت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري : سارعوا بالانشقاق عن هذا التنظيم وعودوا إلى دولتكم وأهلكم.

وتجدّد القتال بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في مدينة حلب حيث تسعى دمشق لبسط سيطرتها على عدد من من المناطق في شرق حلب.


وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" نقلا عن مصدر عسكري بأن قوات "قسد" استهدفت منازل مدنيين ونقاطا للجيش السوري في محيط قرية حميمة بريف حلب الشرقي "بالرشاشات الثقيلة والطيران المسير، فيما ردّ الجيش السوري على مصادر النيران".

وأكدت قسد، أنها : "تصدّت قواتنا لمحاولة تسلّل نفذتها فصائل حكومة دمشق على محور قرية زُبيدة في الريف الجنوبي لدير حافر، حيث اضطر المهاجمون إلى الفرار بعد فشل محاولتهم، وذلك تحت غطاء من الطيران المُسيّر وباستخدام الأسلحة الرشاشة".

وطالب الجيش السوري من قوات قسد الانسحاب من المناطق التي تسيطر عليها شرق مدينة حلب "إلى شرق الفرات"، معلنا المنطقة الواقعة إلى الشرق من مدينة حلب وصولا إلى نهر الفرات "منطقة عسكرية مغلقة".

ونشر الجيش السوري خريطة حدّد فيها باللون الأحمر المناطق التي طلب الانسحاب منها وتشمل بلدات مسكنة وبابيري وقواس ودير حافر بين غرب نهر الفرات إلى شرق مدينة حلب.
 

