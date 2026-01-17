وزير الخارجية: اتفقنا مع البوسنة على دعم التعاون بقطاعي التصنيع والطاقة

أكد وزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبد العاطي، على وجود حرص متبادل من جانب مصر والبوسنة والهرسك لدفع التعاون بين البلدين.

وأضاف عبدالعاطي خلال مؤتمر صحفي اليوم، عقب مباحثاته مع وزير خارجية البوسنة والهرسك إلمدين كوناكوفيتش: “التواصل مستمر بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الدولة فى البوسنة والهرسك، وقد تصدرت مباحثات اليوم ملفات التعاون الإقتصادي والتجارى والسياسي، واتفقنا على أهمية العمل على زيادة ومضاعفة قيمة التبادل التجاري والعمل على تشجيع الإستثمارات فيما بيننا”.

وتابع: “أتفقنا على المزيد من دعم الجهود المبذولة فى تنمية العلاقات فى عدد من القطاعات ذات الأولوية، خاصة قطاعات التصنيع والطاقة، ووقعنا بالفعل على إتفاقيتن للتعاون، منها واحدة فى مجال تدريب الدبلوماسيين”.

وأشار: “تحدثنا على التعاون فى القطاعات الأمنية وسعدت اليوم بالتوقيع على مذكرتي التفاهم”.