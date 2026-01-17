مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم السبت

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم السبت 17 يناير 2026، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم السبت

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18إلى 5292 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6200 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7057 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 49400 جنيها.

الذهب يستقر

وسجل تسعيرة المشغولات الذهبية بمختلف أنواعها استقرارا مع بدء التعاملات الصباحية بمحلات الصاغة.

ارتفاع محدود

وأغلق سعر جرام الذهب مساء أمس الجمعة على زيادة محدودة في قيمته ليصل 110 جنيهات في المتوسط بالمقارنة بما كان عليه في اليوم السابق له.

صعود مستمر

خلال اليومين الماضيين ارتفع سعر المعدن الأصفر بقيمة كسرت حاجز الـ150 جنيه في المتوسط بعد انخفاض منذ مطلع الأسبوع الماضي.

تذبذب في الصاغة

وتعرض سعر جرام الذهب لخسائر بقيمة بلغت 850 جنيه على الأقل على مدار الـ5 أسابيع السابقة وسط حالة من الترقب داخل السوق المحلي.





