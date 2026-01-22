تحذيرات من تدهور الرؤية وأمطار.. الأرصاد: غطاء سحابي يسيطر على طقس اليوم

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورًا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس تشير إلى استمرار الغطاء السحابي على أغلب أنحاء البلاد، ما يؤدي إلى حجب أشعة الشمس.

غطاء سحابي وفرص أمطار

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الغطاء السحابي الذي يسيطر على الطقس بالبلاد اليوم، قد يصاحبه فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، ولا تزال الأجواء مغبرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بياناً عاجلاً، قبل قليل، لمتابعة الحالة الجوية خلال الساعات القادمة من اليوم الخميس 22 يناير، محذرة من تقلبات جوية تستوجب توخي الحذر من قبل المواطنين وقائدي المركبات.

عواصف ترابية وتدهور في الرؤية

أشارت صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكون الأتربة العالقة والرمال المثارة على مناطق واسعة تشمل شمال البلاد وصولاً إلى القاهرة الكبرى.

كما تمتد هذه الظاهرة إلى محافظات شمال ووسط الصعيد، وشمال محافظة البحر الأحمر وسيناء. وحذرت الهيئة من أن نشاط الرياح المحملة بالأتربة قد يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية لتصل إلى أقل من 1000 متر على بعض الطرق الرئيسية والفرعية.

الطقس في القاهرة الكبرى والصعيد

وعلى صعيد آخر، رصدت الهيئة استمرار تكون الغطاء السحابي على مناطق شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى. ويصاحب هذا الغطاء سحب ممطرة تؤدي إلى:

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من شمال البلاد، مع فرص تمتد لتشمل مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد خلال فترة المساء بنسبة حدوث تصل إلى 20% تقريباً.

ناشدت الأرصاد الجوية الجهات المعنية والمواطنين بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن هذه الظواهر الجوية المتوقعة وضمان سلامة الجميع.