أخبار التوك شو| استقرار الذهب والعملات.. الأرصاد تحذر من الانخداع بارتفاع درجات الحرارة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أسعار الذهب اليوم الأحد 25 يناير في الأسواق |فيديو



رصد برنامج «صباح البلد» تحركات أسعار الذهب في الأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم، في ظل حالة من الترقب بين المتعاملين مع استمرار التغيرات السعرية للمعدن الأصفر محليًا وعالميًا.

وخلال حلقة اليوم، استعرض البرنامج أحدث أسعار أعيرة الذهب المختلفة، مسلطًا الضوء على تطورات السوق والفروق السعرية بين الأعيرة.

العيار 18: 5721 جنيها

العيار 21: 6675 جنيها

العيار 24: 7629 جنيها

الجنيه الذهب: 53400 جنيه

أسعار صرف العملات في السوق المصري اليوم |فيديو



رصد برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد سعر العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، في ظل متابعة مستمرة لتحركات سوق الصرف وتأثره بالمتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية.

1. أسعار الدولار الأمريكي

شراء: 47.09 جنيه

بيع: 47.19 جنيه

2. أسعار اليورو

شراء: 55.11 جنيه

بيع: 55.24 جنيه

3. أسعار الجنيه الإسترليني

شراء: 63.23 جنيه

تحرك شاحنات القافلة الـ 123 من المساعدات الإنسانية تمهيدا لدخولها غزة



قال كريم كمال، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، إن شاحنات القافلة رقم 123 من قوافل "زاد العزة" استأنفت، صباح اليوم، تحركها من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة، عبر منفذي العوجة وكرم أبو سالم، وذلك بعد توقف استمر يومي الجمعة والسبت نتيجة إغلاق المعبرين بسبب الإجازة الأسبوعية داخل منظومة العمل الإسرائيلية.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن القافلة تضم آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية التي تستهدف التخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.

وأوضح كمال أن القافلة تحمل مساعدات غذائية متنوعة تشمل الدقيق والطحين والأرز والمعلبات الجافة، إلى جانب مستلزمات العناية الشخصية، فضلًا عن كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية.

عودة الأجواء الصيفية.. الأرصاد تحذر من الانخداع بارتفاع درجات الحرارة نهارا



كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

وقالت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد أجواء شتوية مستقرة لوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يساعد على استقرار الأجواء وزيادة سطوع أشعة الشمس.

ولفتت إلى أن البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية، تعمل على زيادة قيم درجات الحرارة بمعدل درجتين أو 3 درجات عن المعدل الطبيعي، متابعة: الطقس يكون مائل للدفء خلال فترة الصباح.

مليون زائر حتى الآن.. إقبال جماهيري على معرض القاهرة الدولي للكتاب



قالت أميرة قمر، مراسلة قناة «إكسترا نيوز» من مقر معرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية، إن النسخة السابعة والخمسين من المعرض تشهد إقبالًا جماهيريًا غير مسبوق.

وأوضحت أن اليوم الثالث فقط سجل حضور نحو نصف مليون زائر، بينما تجاوز إجمالي عدد الزوار خلال الأيام الثلاثة الأولى حاجز المليون زائر، في مؤشر واضح على ارتباط المصريين بالثقافة والقراءة، وحرصهم الدائم على اقتناء الكتب والاطلاع.

برنامج ثقافي متكامل يتجاوز بيع الكتب

وأضافت قمر، خلال رسالة على الهواء، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب لا يقتصر دوره على كونه منصة لبيع الكتب، بل يقدم برنامجًا ثقافيًا متكاملًا يضم ندوات فكرية، وجلسات نقاشية، وحفلات توقيع، وورش عمل متنوعة.

أمين عام حزب الله: الإفراج عن الأسرى اللبنانيين جزء من السيادة الوطنية



أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن أمين عام حزب الله شدد على أن الإفراج عن الأسرى اللبنانيين يمثل جزءًا أساسيًا من سيادة لبنان، مؤكدًا أن أي وضع سياسي أو أمني لن يستقر إذا لم يفرج الاحتلال عن هؤلاء الأسرى.

دعوة لمؤسسات الدولة والدول الراعية

وأضاف أمين عام الحزب، خلال تصريحاته، دعوته لمؤسسات الدولة اللبنانية والدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار إلى التحرك بجدية والعمل على ضمان الإفراج عن الأسرى اللبنانيين، معتبرًا أن هذا الأمر من الأولويات الوطنية والحيوية لاستقرار لبنان وأمنه.

الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن أفضل طرق الادخار



شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 25 يناير 2026 استقرارًا ملحوظًا، بعد أن ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 55 جنيهاً يوم أمس، بحسب تحديثات شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7,669 جنيهًا صباح اليوم، على أن يتم إضافة قيمة المصنعية التي تتراوح بين 100 و150 جنيهًا، بحسب التاجر والمحل.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6,710 جنيهات صباح اليوم الأحد، مع إضافة المصنعية بنفس القيمة المذكورة أعلاه، حسب اختلاف كل تاجر.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

استقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند نحو 5,751 جنيهًا، مع إضافة المصنعية التي تتراوح بين 100 و150 جنيهًا لكل محل.

سعر الجنيه الذهب اليوم

استقر سعر الجنيه الذهب اليوم عند 53,680 جنيهًا، دون تسجيل أي تحركات جديدة في السوق المحلي.

إعلام لبناني: غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف موقعًا في بلدة كفر دونين جنوبي لبنان



أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، نقلاً عن وسائل إعلام لبنانية، بأن غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت موقعًا في بلدة كفر دونين الواقعة في جنوب لبنان.

تفاصيل الموقع المستهدف

لم تورد المصادر اللبنانية تفاصيل دقيقة حول طبيعة الموقع المستهدف أو حجم الأضرار الناتجة عن الغارات، وسط تحذيرات من احتمالية تصعيد التوترات في المنطقة.