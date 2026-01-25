مليون زائر حتى الآن.. إقبال جماهيري على معرض القاهرة الدولي للكتاب

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العناية الإلهية أنقذت المارة.. انهيار جزئي بحائط عقار قديم في سوهاج
خريجة أوغندية خلال حفل تخرجها: تمنينا أن نولد ناطقات بالعربية لكن الله عوضنا بالأزهر
حريق ودخان كثيف في مستشفى الأطفال بالسيدة زينب| وشاهد عيان: رجال الحماية المدنية بذلوا مجهودا كبيرا للسيطرة على النيران
الرقابة المالية: 1.3 تريليون جنيه تمويلات ممنوحة للأنشطة الخاضعة للهيئة خلال 2025
جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم نفقا تابعا لحماس في جنوب قطاع غزة
زيلينسكي يدعو الحلفاء لتعزيز أنظمة الدفاع الجوي لكييف لمواجهة الضربات الروسية
مانشستر يونايتد في مهمة المربع الذهبي أمام أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي
العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء
أدعية مستجابة في شعبان.. رددها تشرح صدرك ويرزقك الله من حيث لا تحتسب
تعزز النشاط والطاقة.. 5 طرق سهلة لترطيب الجسم وتقوي المناعة في الشتاء
عواصف شتوية غير مسبوقة تضرب أمريكا.. إلغاء آلاف الرحلات وطوارئ بـ17ولاية
رسالة للعالم من الغردقة.. السياح يحتفلون بعيد الشرطة بأعلام مصر
منار عبد العظيم

قالت أميرة قمر، مراسلة قناة «إكسترا نيوز» من مقر معرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية، إن النسخة السابعة والخمسين من المعرض تشهد إقبالًا جماهيريًا غير مسبوق.

 وأوضحت أن اليوم الثالث فقط سجل حضور نحو نصف مليون زائر، بينما تجاوز إجمالي عدد الزوار خلال الأيام الثلاثة الأولى حاجز المليون زائر، في مؤشر واضح على ارتباط المصريين بالثقافة والقراءة، وحرصهم الدائم على اقتناء الكتب والاطلاع.

برنامج ثقافي متكامل يتجاوز بيع الكتب

وأضافت قمر، خلال رسالة على الهواء، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب لا يقتصر دوره على كونه منصة لبيع الكتب، بل يقدم برنامجًا ثقافيًا متكاملًا يضم ندوات فكرية، وجلسات نقاشية، وحفلات توقيع، وورش عمل متنوعة. 

ويشارك في المعرض أكثر من 1400 دار نشر من 83 دولة، ما يعكس مكانته كأحد أكبر المعارض الثقافية في المنطقة والعالم.

فعاليات مخصصة للأطفال والشباب وذوي الإعاقة

وأشارت إلى أن المعرض يولي اهتمامًا خاصًا بفئات الأطفال والشباب من خلال فعاليات وأنشطة تفاعلية مخصصة لهم، إلى جانب مشاركة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يعمل على تيسير مشاركة وحضور جميع الفئات، في إطار حرص الدولة على دمج الجميع في المشهد الثقافي.

ندوات اليوم الرابع وتنوع القضايا المطروحة

وأكدت مراسلة «إكسترا نيوز» أن فعاليات اليوم الرابع من المعرض تتضمن عددًا من الندوات المهمة، من بينها مناقشات حول إعادة إعمار غزة بعد الحرب، والحضارة المصرية في المتحف المصري الكبير، ودور الدبلوماسية الثقافية بين مصر ورومانيا.

 كما يشهد البرنامج صالونات ثقافية تناقش قضايا الأدب المصري الحديث، ما يعكس التنوع الفكري والثقافي الذي يميز هذه الدورة من المعرض.

ويواصل معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته السابعة والخمسين، أداء دوره كمنصة ثقافية شاملة تجمع بين المعرفة، والحوار، والتفاعل المجتمعي، مؤكدًا أن الثقافة لا تزال ركيزة أساسية في حياة المصريين.

معرض القاهرة الدولي للكتاب مركز مصر للمعارض الدولية المتحف المصري الكبير

