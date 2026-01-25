مليون زائر حتى الآن.. إقبال جماهيري على معرض القاهرة الدولي للكتاب

قالت أميرة قمر، مراسلة قناة «إكسترا نيوز» من مقر معرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية، إن النسخة السابعة والخمسين من المعرض تشهد إقبالًا جماهيريًا غير مسبوق.

وأوضحت أن اليوم الثالث فقط سجل حضور نحو نصف مليون زائر، بينما تجاوز إجمالي عدد الزوار خلال الأيام الثلاثة الأولى حاجز المليون زائر، في مؤشر واضح على ارتباط المصريين بالثقافة والقراءة، وحرصهم الدائم على اقتناء الكتب والاطلاع.

برنامج ثقافي متكامل يتجاوز بيع الكتب

وأضافت قمر، خلال رسالة على الهواء، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب لا يقتصر دوره على كونه منصة لبيع الكتب، بل يقدم برنامجًا ثقافيًا متكاملًا يضم ندوات فكرية، وجلسات نقاشية، وحفلات توقيع، وورش عمل متنوعة.

ويشارك في المعرض أكثر من 1400 دار نشر من 83 دولة، ما يعكس مكانته كأحد أكبر المعارض الثقافية في المنطقة والعالم.

فعاليات مخصصة للأطفال والشباب وذوي الإعاقة

وأشارت إلى أن المعرض يولي اهتمامًا خاصًا بفئات الأطفال والشباب من خلال فعاليات وأنشطة تفاعلية مخصصة لهم، إلى جانب مشاركة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يعمل على تيسير مشاركة وحضور جميع الفئات، في إطار حرص الدولة على دمج الجميع في المشهد الثقافي.

ندوات اليوم الرابع وتنوع القضايا المطروحة

وأكدت مراسلة «إكسترا نيوز» أن فعاليات اليوم الرابع من المعرض تتضمن عددًا من الندوات المهمة، من بينها مناقشات حول إعادة إعمار غزة بعد الحرب، والحضارة المصرية في المتحف المصري الكبير، ودور الدبلوماسية الثقافية بين مصر ورومانيا.

كما يشهد البرنامج صالونات ثقافية تناقش قضايا الأدب المصري الحديث، ما يعكس التنوع الفكري والثقافي الذي يميز هذه الدورة من المعرض.

ويواصل معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته السابعة والخمسين، أداء دوره كمنصة ثقافية شاملة تجمع بين المعرفة، والحوار، والتفاعل المجتمعي، مؤكدًا أن الثقافة لا تزال ركيزة أساسية في حياة المصريين.