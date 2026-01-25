عودة الأجواء الصيفية.. الأرصاد تحذر من الانخداع بارتفاع درجات الحرارة نهارا

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

وقالت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد أجواء شتوية مستقرة لوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يساعد على استقرار الأجواء وزيادة سطوع أشعة الشمس.

ولفتت إلى أن البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية، تعمل على زيادة قيم درجات الحرارة بمعدل درجتين أو 3 درجات عن المعدل الطبيعي، متابعة: الطقس يكون مائل للدفء خلال فترة الصباح.

وحذرت من فرق درجات الحرارة بين فترة الصباح والمساء، حيث تصل درجات الحرارة ليلا إلى 9 درجات، ليكون الطقس شديد البرودة ليلا.

ونوهت بوجود نشاط للرياح على المنطقة الغربية، والتي ستكون مثيرة للرمال، مشيرة إلى وجود ارتفاع آخر في درجات الحرارة بداية من الغد، مع وجود نشاط للرياح المحملة بالأتربة.

ونصحت بعدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة خلال فترة الصباح وارتداء الكمامات لمرضى الجيوب الأنفية.