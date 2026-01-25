أسعار صرف العملات في السوق المصري اليوم |فيديو

رصد برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد سعر العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، في ظل متابعة مستمرة لتحركات سوق الصرف وتأثره بالمتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية.

1. أسعار الدولار الأمريكي

شراء: 47.09 جنيه

بيع: 47.19 جنيه

2. أسعار اليورو

شراء: 55.11 جنيه

بيع: 55.24 جنيه

3. أسعار الجنيه الإسترليني

شراء: 63.23 جنيه

بيع: 63.40 جنيه

4. أسعار الريال السعودي

شراء: 12.55 جنيه

بيع: 12.58 جنيه

5. أسعار الدرهم الإماراتي

شراء: 12.82 جنيه

بيع: 12.85 جنيه

توضح هذه الأسعار التغيرات الأخيرة في سوق العملات، والتي تتأثر بعدة عوامل اقتصادية محلية ودولية.