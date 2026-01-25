غلق وتشميع ورشة نجارة غير مرخصة بمنطقة الباشا بحي جنوب الغردقة

نفّذت رئاسة حي جنوب الغردقة، قرار غلق وتشميع إحدى ورش النجارة التي تعمل بدون ترخيص بمنطقة الباشا، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بالتصدي الحاسم لكافة المنشآت غير المرخصة والأنشطة التي تمثل إزعاجًا للمواطنين أو تفتقر لاشتراطات السلامة والأمان.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، حيث قام اللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة، بتكليف مركز إصدار تراخيص المحال العامة بالحي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الورشة المخالفة.

وأكد رئيس الحي أن الورشة كانت تمارس نشاط النجارة دون الحصول على التراخيص القانونية المعتمدة، بالمخالفة للقوانين المنظمة، وعلى الفور تم غلقها وتشميعها بالشمع الأحمر، لضمان عدم عودة النشاط مرة أخرى إلا بعد تقنين الأوضاع واستيفاء الاشتراطات المطلوبة.

وشدد اللواء أحمد جبر على أن أجهزة الحي مستمرة في تنفيذ حملات مفاجئة ودورية لضبط الشارع والحفاظ على سلامة المواطنين، والتعامل بكل حزم مع أي نشاط مخالف، تطبيقًا للقانون دون استثناء.

وفي هذا السياق، ناشد رئيس حي جنوب الغردقة أصحاب المحال والورش بسرعة التوجه إلى مركز إصدار تراخيص المحال العامة بالحي لتقنين أوضاعهم القانونية، تفاديًا للمساءلة القانونية أو الإغلاق، مؤكدًا أن الالتزام بالقانون يصب في مصلحة الجميع ويسهم في تحقيق الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.