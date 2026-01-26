تأكيدا لصدى البلد.. عمرو محمود ياسين ينفي تشابه وننسى اللي كان مع أزمة ياسمين عبدالعزيز وطليقها أحمد العوضي

نفي الكاتب والسيناريست عمرو محمود ياسين شائعات تفيد بأن مسلسله «وننسى اللى كان» يعرض قصة حياة ياسمين عبدالعزيز، بعد انفصالها عن الفنان أحمد العوضى⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.

ورد عمرو محمود ياسين منشورا غاضبا ردا علي شائعات تفيد بأن مسلسله «وننسى اللى كان» يعرض قصة حياة ياسمين عبدالعزيز، بعد انفصالها عن الفنان أحمد العوضى.

وكتب عمرو محمود ياسين: بقرا كتير بوستات وتعليقات عبيطة وبضحك من سذاجة المكتوب، كلمتين هقولهم عمر ما حصل و لا هيحصل اني اكتب الدراما بتاعتي لخدمة أهداف محددة، لا حصل ولا هايحصل ولا عمر ده اتطلب مني أصلا.

وأضاف: انا بحترم مهنتي جدا وصوتي من دماغي، أنا مؤلف بيحضر تصوير كل شوت في مسلسله عشان اضمن دايما ان النص بتاعي بيسير في الاتجاه اللي انا مقتنع بيه و بقف على الكلمة والحرف و كل اللي اشتغلوا معايا عارفين الكلام ده .

وتابع: يعني قصة اي مسلسل هي قراري واختياري عنوان المسلسل و اسماء الشخصيات كل حرف وكلمة هو ملكي ومسؤوليتي وفي نفس الوقت بيتم في إطار شغل جماعي واحترام متبادل بيني وبين كل عناصر العمل.



واختتم: لكن اي بقى تفصيلة تتشابه او تتقاطع مع اي شخصية في الحياة فده أمر وارد لأن أي مؤلف في الدنيا ينهل من وعاء الحياة والمجتمع اللي عايش فيه. فا كفايه افتراضات ساذجة والحمدلله اني بشتغل دايما مع فنانين و نجوم محترمين اقدر حجمهم و بيقدروا دوري و شغلي و اشوفكم قريبا في رمضان ان شاء الله .

وكان قد نفى مصدر من فريق عمل المسلسل، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، وجود أي تلميح بين قصة ياسمين عبد العزيز وطليقها أحمد العوضي ضمن أحداث المسلسل المنتظر عرضه في رمضان 2026.



