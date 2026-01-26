قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صواريخ وذخيرة.. قوات الأمن السورية تحبط تهريب شحنة أسلحة إلى لبنان
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها
وفد أوقاف القليوبية يقدم واجب العزاء لضحايا حادث تسريب الغاز ببنها.. صور
الرئيس السيسي يوجه بإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية وفق المعايير العالمية
المشاط: جائزة التميز الحكومي عنوان التطوير والدولة تضع الكفاءة في صدارة الأولويات
حصر وتصنيف الأراضي بمشروع سنابل سونو بأسوان
مدبولي: لا إصلاح اقتصادي حقيقي دون إصلاح إداري.. وبناء الإنسان أولوية
مدبولي: جائزة مصر للتميز الحكومي تأتي تجسيد للعلاقات الشراكة الممتدة مع دولة الإمارات
مدبولي: حياة كريمة أكبر مشروع تنموي لتطوير قرى الريف
خلافات الميراث تدفع مزارعا للاعتداء على والدته بالضرب في الغربية
تأكيدا لصدى البلد.. عمرو محمود ياسين ينفي تشابه وننسى اللي كان مع أزمة ياسمين عبدالعزيز وطليقها أحمد العوضي
تأكيدا لصدى البلد.. عمرو محمود ياسين ينفي تشابه وننسى اللي كان مع أزمة ياسمين عبدالعزيز وطليقها أحمد العوضي

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
نفي الكاتب والسيناريست عمرو محمود ياسين  شائعات تفيد بأن مسلسله «وننسى اللى كان» يعرض قصة حياة ياسمين عبدالعزيز، بعد انفصالها عن الفنان أحمد العوضى⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.

ورد عمرو محمود ياسين منشورا غاضبا ردا علي شائعات تفيد بأن مسلسله «وننسى اللى كان» يعرض قصة حياة ياسمين عبدالعزيز، بعد انفصالها عن الفنان أحمد العوضى.

وكتب عمرو محمود ياسين: بقرا كتير بوستات وتعليقات عبيطة وبضحك من سذاجة المكتوب، كلمتين هقولهم  عمر ما حصل و لا هيحصل اني اكتب الدراما بتاعتي لخدمة أهداف محددة، لا حصل ولا هايحصل ولا عمر ده اتطلب مني أصلا. 

وأضاف: انا بحترم مهنتي جدا وصوتي من دماغي، أنا مؤلف بيحضر تصوير كل شوت في مسلسله عشان اضمن دايما ان النص بتاعي بيسير في الاتجاه اللي انا مقتنع بيه و بقف على الكلمة والحرف و كل اللي اشتغلوا معايا عارفين الكلام ده .

وتابع: يعني قصة اي مسلسل هي قراري واختياري عنوان المسلسل و اسماء الشخصيات كل حرف وكلمة هو ملكي ومسؤوليتي وفي نفس الوقت بيتم في إطار شغل جماعي واحترام متبادل بيني وبين كل عناصر العمل.


واختتم: لكن اي بقى تفصيلة تتشابه او تتقاطع مع اي شخصية في الحياة فده أمر وارد لأن أي مؤلف في الدنيا ينهل من وعاء الحياة والمجتمع اللي عايش فيه. فا كفايه افتراضات ساذجة  والحمدلله اني بشتغل دايما مع فنانين و نجوم محترمين اقدر حجمهم و بيقدروا دوري و شغلي و اشوفكم قريبا  في رمضان  ان شاء الله .

وكان قد نفى مصدر من فريق عمل المسلسل، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، وجود أي تلميح بين قصة ياسمين عبد العزيز وطليقها أحمد العوضي ضمن أحداث المسلسل المنتظر عرضه في رمضان 2026.


 

افتتاح فرع لصيدلية الإسعاف في الوادي الجديد قريبا.. تفاصيل

خلال 3 أسابيع.. تحصين 90 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالجيزة

صحة الوادى الجديد يتصدر القطاع الخدمى على مستوى الجمهورية

شئون البيئة بالشرقية يفتش على 5 منشآت غذائية وصناعية

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

حمص الشام .. أضرار خطيرة قد تصدمك

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

