هل تلمح ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد وننسى اللي كان؟.. تفاصيل

"هل تلمح ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد وننسى اللي كان؟".. هذا هو السؤال الذي طرحه عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعد قيام ياسمين عبد العزيز بالترويج لمسلسلها الجديد “وننسى اللي كان”؛ من خلال الكشف عن تشويه طليقها- الذي يلعب دوره خالد سرحان- لصورة طليقته، التي تلعب دورها ياسمين عبد العزيز، من خلال لجان الكترونية.

وربط البعض هذا الأمر بما حدث مؤخرا من اتهام ياسمين عبد العزيز، لشخصية - لم تُسمها- بالإساءة إليها عن طريق فبركة صور عارية لها على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال لجان إلكترونية تابعة له.

ونفى مصدر من فريق عمل المسلسل، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، وجود أي تلميح بين قصة ياسمين عبد العزيز وطليقها أحمد العوضي ضمن أحداث المسلسل المنتظر عرضه في رمضان 2026.

برومو مسلسل “وننسي اللى كان”

وطرحت قناة “MBC مصر”، البرومو التشويقى الأول للمسلسل، الذي كشف عن ملامح درامية مشوقة للعمل، إذ تضمّن لقطة مؤثرة لياسمين عبد العزيز وهي تقول: «أنا لما أموت؛ هسيب للناس تاريخ حلو تفتكرني بيه».

كما أظهر البرومو، مشاهد متعددة، تكشف دخول ياسمين في صراعات نفسية معقدة داخل إطار درامي مشحون بالتوتر، حيث يُلمّح المسلسل إلى الجانب المظلم للشهرة.

ويناقش مسلسل «وننسى اللى كان»، كواليس النجاح على المستويين النفسي والعاطفي، طارِحًا تساؤلات جوهرية حول قدرة الإنسان على تجاوز ماضيه، والثمن الذي قد يضطر لدفعه؛ من أجل الحفاظ على مكانته في القمة.

أبطال مسلسل «وننسى اللى كان»

مسلسل «وننسى اللى كان»، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كل من: "شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، إيهاب فهمي.