شعبة المحمول: إلغاء إعفاءات الهواتف يرفع أسعار المستعمل 10% وقد يزيد قريبا
طقس الغد.. عاصفة ترابية تضرب البلاد وتحذيرات لمرضى الحساسية
عبر موقع النيابة العامة.. خطوات التظلم على مخالفات المرور 2026
الجيش السوري يتهم قسد بخرق اتفاق وقف إطلاق النار
عمرو أديب: مصر غنية إنسانيا وبالبركة والرحمة والخير.. ومحدش بينام فيها من غير عشاء
هل ستكون هناك حرب في المنطقة وضربات توجه لإيران؟.. عمرو أديب يوضح
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر
خطة التمكين.. أحمد موسى: الإخوان جهاز استخباراتي يهدف للسيطرة على الدولة وأخونة المؤسسات
اتحاد الكرة يدرس إقامة مباريات ربع نهائي كأس مصر خلال مارس
ارحموا البلد.. أحمد موسى: إعلاميون خانوا الوطن في 25 يناير ويخربون مصر حتى اليوم
معارك لا تعد وشغف لم يتغير.. محمد هاني يحتفل بعيد ميلاده برسالة عن رحلته مع الأهلي
التعادل السلبي يحسم مواجهة المصري والزمالك بالكونفدرالية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
هل تلمح ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد وننسى اللي كان؟.. تفاصيل

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

"هل تلمح ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد وننسى اللي كان؟".. هذا هو السؤال الذي طرحه عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعد قيام ياسمين عبد العزيز بالترويج لمسلسلها الجديد “وننسى اللي كان”؛ من خلال الكشف عن تشويه طليقها- الذي يلعب دوره خالد سرحان- لصورة طليقته، التي تلعب دورها ياسمين عبد العزيز، من خلال لجان الكترونية.

وربط البعض هذا الأمر بما حدث مؤخرا من اتهام ياسمين عبد العزيز، لشخصية - لم تُسمها- بالإساءة إليها عن طريق فبركة صور عارية لها على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال لجان إلكترونية تابعة له.

ونفى مصدر من فريق عمل المسلسل، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، وجود أي تلميح بين قصة ياسمين عبد العزيز وطليقها أحمد العوضي ضمن أحداث المسلسل المنتظر عرضه في رمضان 2026.

برومو مسلسل “وننسي اللى كان”

وطرحت قناة “MBC مصر”، البرومو التشويقى الأول للمسلسل، الذي كشف عن ملامح درامية مشوقة للعمل، إذ تضمّن لقطة مؤثرة لياسمين عبد العزيز وهي تقول: «أنا لما أموت؛ هسيب للناس تاريخ حلو تفتكرني بيه».

كما أظهر البرومو، مشاهد متعددة، تكشف دخول ياسمين في صراعات نفسية معقدة داخل إطار درامي مشحون بالتوتر، حيث يُلمّح المسلسل إلى الجانب المظلم للشهرة.

ويناقش مسلسل «وننسى اللى كان»، كواليس النجاح على المستويين النفسي والعاطفي، طارِحًا تساؤلات جوهرية حول قدرة الإنسان على تجاوز ماضيه، والثمن الذي قد يضطر لدفعه؛ من أجل الحفاظ على مكانته في القمة.

أبطال مسلسل «وننسى اللى كان»

مسلسل «وننسى اللى كان»، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كل من: "شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، إيهاب فهمي.

ياسمين عبد العزيز أحمد العوضي ننسى اللي كان أبطال مسلسل «وننسى اللى كان»

عمرو سعد

رمضان 2026.. طرح البرومو الدعائي الثاني لمسلسل إفراج من بطولة عمرو سعد

سلاح سري أمريكي

سلاح أمريكي سري يشل الجيوش خلال ثواني .. وهو كلمة السر في خطف مادورو

سلمى ابو ضيف

ألوان هادئة وكعكة بسيطة.. تفاصيل عيد ميلاد ابنة سلمى أبو ضيف

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

