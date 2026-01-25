قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تجدد التأكيد على دعمها لوكالة الأونروا والمؤسسات الإغاثية بالأراضي الفلسطينية المحتلة
زيلينسكي: وثيقة بشأن الضمانات الأمريكية لأمن أوكرانيا جاهزة بنسبة 100%
دعاء المساء في 7 من شهر شعبان.. كلمات تفتح لك أبواب الرزق والخير
إبراهيم محلب: مصر في مقدمة الداعمين لغزة وستلعب دورا محوريا في إعادة الإعمار
شاهد.. قمصان لاعبي الزمالك قبل مواجهة المصري بالكونفدرالية على استاد برج العرب
كتائب القسام تؤكد تسليم جميع الأسرى والجثث وفق اتفاق وقف إطلاق النار
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة بعدة مناطق
هل يجوز الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يوضح حكمه وفضله
الكشف عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة
الوصفة الأصلية.. طريقة عمل حمص الشام المصري
شوط أول سلبي بين برشلونة وريال أوفييدو بالدوري الإسباني
هاني ضاحي يترشح على مقعد نقيب المهندسين.. صور
فن وثقافة

رمضان 2026.. طرح البوستر الدعائي الثانى لمسلسل "وننسى اللى كان"

بوستر مسلسل "وننسى اللى كان"
بوستر مسلسل "وننسى اللى كان"
تقى الجيزاوي

طرحت قناة mbc مصر البوستر الدعائى الثانى لمسلسل “وننسى اللى كان” من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز ، والذى من المقرر مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦.

وكانت علقت الفنانة ياسمين عبد العزيز على البرومو الدعائى الأول لمسلسلها الجديد «وننسى اللى كان»، المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان 2026.

و كتبت ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الرسمى على “فيس بوك”: «اللى فات حمادة واللى جاى حمادة تانى خالص.. على MBC مصر بإذن الله».

وجاء تعليق ياسمين بالتزامن مع طرح قناة MBC مصر البرومو التشويقى الأول للمسلسل، المقرر عرضه ضمن خريطة مسلسلات رمضان 2026، ويشاركها البطولة الفنان كريم فهمى.

وكشف البرومو عن ملامح درامية مشوقة للعمل، إذ تضمّن لقطة مؤثرة لياسمين عبد العزيز وهى تقول: «أنا لما أموت هسيب للناس تاريخ حلو تفتكرنى بيه».

كما أظهر البرومو مشاهد متعددة تكشف دخول ياسمين فى صراعات نفسية معقدة داخل إطار درامى مشحون بالتوتر، حيث يلمّح المسلسل إلى الجانب المظلم للشهرة.

ويناقش «وننسى اللى كان» كواليس النجاح على المستويين النفسى والعاطفى، مطرِحًا تساؤلات جوهرية حول قدرة الإنسان على تجاوز ماضيه، والثمن الذى قد يضطر لدفعه من أجل الحفاظ على مكانته فى القمة.

أبطال مسلسل «وننسى اللى كان»

مسلسل «وننسى اللى كان»، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبرى، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمى كل من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالى، محمود ياسين جونيور، محمد لطفى، محمود حافظ، وإيهاب فهمى.

