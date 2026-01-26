قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الآثار تعلن تكليف لمياء فؤاد مشرفا على منطقة كفر الشيخ وعبدالصمد للغربية| مستند
بقوة 279 حصانًا.. جايكو تقدم 7 SHS الرياضية الجديدة
تصعيد أمريكا وإيران يربك الملاحة الجوية.. وأوروبا توصي بتجنب أجواء الشرق الأوسط
الذهب يتجاوز 5 آلاف دولار للأونصة.. المعدن الأصفر عند قمة تاريخية جديدة
إعلام إسرائيلي: فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني بضغط أمريكي.. ورفض مصري لشروط نتنياهو
أول تعليق من يوسف بلعمري بعد انضمامه لـ الأهلي
ترامب يتهم الصين بالاستيلاء على كندا.. وكارني يرد: الأمريكيون سيدفعون الثمن
تدريبات عسكرية أمريكية لتعزيز الجاهزية والانتشار
حمدي ميلود يكشف أسباب رحيله عن الإسماعيلي: رفضت تدريب تنزانيا بسبب الدراويش
أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026
جديد من فورد.. المواصفات الكاملة لسيارة توروس 2026
فن وثقافة

عمرو محمود ياسين يرد على شائعات وننسي إللي كان: تعليقات ساذجة وصوتي من دماغي

عمرو محمود ياسين
عمرو محمود ياسين
ميرنا محمود

وجه الكاتب والسيناريست عمرو محمود ياسين منشورا غاضبا ردا علي شائعات تفيد بأن مسلسله «وننسى اللى كان» يعرض قصة حياة ياسمين عبدالعزيز، بعد انفصالها عن الفنان أحمد العوضى.

وكتب عمرو محمود ياسين: بقرا كتير بوستات وتعليقات عبيطة وبضحك من سذاجة المكتوب، كلمتين هقولهم  عمر ما حصل و لا هيحصل اني اكتب الدراما بتاعتي لخدمة أهداف محددة، لا حصل ولا هايحصل ولا عمر ده اتطلب مني اصلا.

وأضاف: انا بحترم مهنتي جدا وصوتي من دماغي، أنا مؤلف بيحضر تصوير كل شوت في مسلسله عشان اضمن دايما ان النص بتاعي بيسير في الاتجاه اللي انا مقتنع بيه و بقف على الكلمة والحرف و كل اللي اشتغلوا معايا عارفين الكلام ده .

وتابع: يعني قصة اي مسلسل هي قراري واختياري عنوان المسلسل و اسماء الشخصيات كل حرف وكلمة هو ملكي ومسؤوليتي وفي نفس الوقت بيتم في إطار شغل جماعي واحترام متبادل بيني وبين كل عناصر العمل.


واختتم: لكن اي بقى تفصيلة تتشابه او تتقاطع مع اي شخصية في الحياة فده أمر وارد لأن أي مؤلف في الدنيا ينهل من وعاء الحياة والمجتمع اللي عايش فيه. فا كفايه افتراضات ساذجة  والحمدلله اني بشتغل دايما مع فنانين و نجوم محترمين اقدر حجمهم و بيقدروا دوري و شغلي و اشوفكم قريبا  في رمضان  ان شاء الله .

عمرو محمود ياسين

عمرو محمود ياسين يرد على شائعات وننسي إللي كان: تعليقات ساذجة وصوتي من دماغي

