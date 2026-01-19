قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هاخد فلوسي من عين الأهلي .. أحمد موسى يكشف سر هروب أبو تريكة للخارج
حياتي ملكي وحدي.. فادية عبد الغني ترفض الإفصاح عن أسباب عدم زواجها للمرة الثانية
الشاي المغلي خطر على حياتك.. ترند خطير وتحذيرات عاجلة جديدة| ما القصة؟
أحمد موسى: أبو العينين صاحب قرار إذاعة محاكمة مبارك بدوم مونتاج على صدى البلد
مهرجان قطر لكرة القدم يجمع مصر والأرجنتين وإسبانيا استعدادًا لكأس العالم 2026
تبث فيديوهات خادشة.. القبض على صانعة محتوى بأكتوبر
أحمد موسى يروي كواليس الضغوط والمواجهات بعد 2011 ويكشف تفاصيل مبكرة عن مخطط الإخوان
أحمد موسى يكشف حقيقة إيقاف الرئيس مبارك لبرنامج عمرو أديب
تقرير سري للغاية هز الدولة.. كيف كشف أحمد موسى المؤامرة الكبرى ضد مصر مبكرا؟
حلقة استثنائية من على مسئوليتي.. محمد الباز: أسرار شهادة على مصر قبل الاختطاف وبعد الاستعادة
خطة سيناء| ماذا وجد في هاتف محمد مرسي بعد القبض عليه في 2011؟.. تفاصيل
رسميا.. سيراميكا كليوباترا يعلن انتقال مروان عثمان إلى الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحذير عاجل.. إجراءات قانونية صارمة ضد المتلاعبين بتذاكر القطارات

تذاكر القطارات
تذاكر القطارات
حمادة خطاب

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تحذيراً شديد اللهجة لجمهور المسافرين من الوقوع فريسة لعمليات التلاعب أو شراء تذاكر من جهات غير مصرح لها.

وأكدت سكك حديد مصر، أنها بدأت حملة موسعة لإحكام الرقابة والحوكمة على منظومة البيع الإلكتروني لضمان حقوق الركاب ومنع استغلالهم.

كيف تحمي نفسك من التذاكر "المزيفة" أو "المكررة"؟

وناشدت الهيئة المواطنين بضرورة الحصول على التذاكر من القنوات الرسمية فقط، محذرة من أن استخدام تذكرة "مُعاد طباعتها" أو تم الحصول عليها بطرق غير قانونية يضع الراكب تحت طائلة القانون ويعرضه لغرامات فورية، حيث تمتلك أجهزة الرقابة والكمسارية وسائل تقنية للتحقق من صحة التذكرة وتوقيت إصدارها.

البدائل الرسمية والآمنة للحجز:

وأوضحت الهيئة أن قنوات الحجز الشرعية متاحة على مدار الساعة وهي:

 * المنافذ المباشرة: شبابيك التذاكر بالمحطات، مكاتب المدينة (34 مكتباً)، وماكينات الحجز الذاتي (TVM).

 * المنصات الرقمية: الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة وتطبيق "سكك حديد مصر" للموبايل.

 * الوكلاء المعتمدون: (خالص – أمان – الأهلي ممكن – ضامن – ماجيك باي – خدماتي – أو باي – طلقة – كاش كول – مصاري – أموال – موجه – اسمارت باي – وقتي).

إيقاف شركة "فوري" بسبب مخالفات جسيمة

وفي إطار هذه الإجراءات الرقابية، أعلنت الهيئة عن إيقاف وإلغاء خدمة حجز التذاكر نهائياً عبر شركة "فوري" ووكلائها اعتباراً من اليوم الأحد 18 يناير 2026.

وجاء هذا القرار الصارم بعد ضبط العديد من وكلاء شركة "فوري" يقومون بالتحايل واستخدام خاصية "إعادة الطباعة" لإصدار التذكرة الواحدة عدة مرات وبيعها للمواطنين بالمخالفة للقانون.

وأكدت الهيئة أنها حولت المتورطين إلى جهات التحقيق، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء لحماية الركاب بعد عدم التزام الشركة بتطبيق إجراءات الرقابة الفنية التي طلبتها الهيئة سابقاً.

وتهيب الهيئة بجميع المسافرين الالتزام بالتعليمات المذكورة والتعاون مع رجال الأمن والرقابة داخل المحطات لضمان تقديم خدمة تليق بالمواطن المصري.

النقل السكة الحديد التذاكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي

رابط نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي .. بالرقم القومي

الذهب

700 جنيه زيادة مفاجئة.. قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

الحكومة

خلال 72 ساعة.. الحكومة تعلن خبرًا سارًا لـ4.5 مليون موظف

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

الام

دعت عليه أمام الكعبة| أم لـ نجلها: أخذت عزاك.. ورد صادم من الابن على الهواء

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 في المدارس ..ظهرت الآن

مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بقرار حكومي

3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء

ترشيحاتنا

الحجز الإلكتروني لشقق ظلال يبدأ غدا عبر منصة مصر العقارية

الحجز الإلكتروني لشقق ظلال يبدأ غدا عبر منصة مصر العقارية

صورة أرشيفية

رئيس الطائفة الإنجيلية يطمئن على صحة قداسة البابا تواضروس في اتصال هاتفي

وزير الاستثمار

وزير الاستثمار: مصر منصة إقليمية لصناعة الدينيم والنسيج وجذب الاستثمارات التركية

بالصور

طاجن بطاطس اقتصادي لأيام الغلاء.. أوفر وأطعم

طاجن بطاطس اقتصادي لأيام الغلاء… أوفر وأطعم
طاجن بطاطس اقتصادي لأيام الغلاء… أوفر وأطعم
طاجن بطاطس اقتصادي لأيام الغلاء… أوفر وأطعم

9 عادات طهي خاطئة يجب التخلي عنها.. أخطاء صغيرة قد تفسد وجباتك

9 عادات طهي خاطئة يجب التخلي عنها.. أخطاء صغيرة قد تفسد وجباتك
9 عادات طهي خاطئة يجب التخلي عنها.. أخطاء صغيرة قد تفسد وجباتك
9 عادات طهي خاطئة يجب التخلي عنها.. أخطاء صغيرة قد تفسد وجباتك

روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع..صور

روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع
روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع
روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع

لماذا تظهر الهالات فجأة حتى مع النوم الكافي؟

الهالات السوداء
الهالات السوداء
الهالات السوداء

فيديو

تسريب الغاز

بعد وفــ.ـاة 5 أشقاء.. أجهزة وحيل لحماية منزلك وأولادك من تسرب الغاز

توقعات ليلى عبد اللطيف

توقع يتحقق .. ليلى عبد اللطيف تعود للأضواء بعد فوز السنغال | فيديو جراف

أغلي شريحة لحم في العالم

على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد