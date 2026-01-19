تحذير عاجل.. إجراءات قانونية صارمة ضد المتلاعبين بتذاكر القطارات

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تحذيراً شديد اللهجة لجمهور المسافرين من الوقوع فريسة لعمليات التلاعب أو شراء تذاكر من جهات غير مصرح لها.

وأكدت سكك حديد مصر، أنها بدأت حملة موسعة لإحكام الرقابة والحوكمة على منظومة البيع الإلكتروني لضمان حقوق الركاب ومنع استغلالهم.

كيف تحمي نفسك من التذاكر "المزيفة" أو "المكررة"؟

وناشدت الهيئة المواطنين بضرورة الحصول على التذاكر من القنوات الرسمية فقط، محذرة من أن استخدام تذكرة "مُعاد طباعتها" أو تم الحصول عليها بطرق غير قانونية يضع الراكب تحت طائلة القانون ويعرضه لغرامات فورية، حيث تمتلك أجهزة الرقابة والكمسارية وسائل تقنية للتحقق من صحة التذكرة وتوقيت إصدارها.

البدائل الرسمية والآمنة للحجز:

وأوضحت الهيئة أن قنوات الحجز الشرعية متاحة على مدار الساعة وهي:

* المنافذ المباشرة: شبابيك التذاكر بالمحطات، مكاتب المدينة (34 مكتباً)، وماكينات الحجز الذاتي (TVM).

* المنصات الرقمية: الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة وتطبيق "سكك حديد مصر" للموبايل.

* الوكلاء المعتمدون: (خالص – أمان – الأهلي ممكن – ضامن – ماجيك باي – خدماتي – أو باي – طلقة – كاش كول – مصاري – أموال – موجه – اسمارت باي – وقتي).

إيقاف شركة "فوري" بسبب مخالفات جسيمة

وفي إطار هذه الإجراءات الرقابية، أعلنت الهيئة عن إيقاف وإلغاء خدمة حجز التذاكر نهائياً عبر شركة "فوري" ووكلائها اعتباراً من اليوم الأحد 18 يناير 2026.

وجاء هذا القرار الصارم بعد ضبط العديد من وكلاء شركة "فوري" يقومون بالتحايل واستخدام خاصية "إعادة الطباعة" لإصدار التذكرة الواحدة عدة مرات وبيعها للمواطنين بالمخالفة للقانون.

وأكدت الهيئة أنها حولت المتورطين إلى جهات التحقيق، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء لحماية الركاب بعد عدم التزام الشركة بتطبيق إجراءات الرقابة الفنية التي طلبتها الهيئة سابقاً.

وتهيب الهيئة بجميع المسافرين الالتزام بالتعليمات المذكورة والتعاون مع رجال الأمن والرقابة داخل المحطات لضمان تقديم خدمة تليق بالمواطن المصري.