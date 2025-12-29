استقرار نسبي.. تعرف على أسعار الذهب فى السعودية اليوم الإثنين

استقرت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025، وذلك تزامنًا مع ثبات سعر الذهب عالميًا.

وصلت سعر الأوقية الـ17 ألف ريال سعودي، وفقًا لآخر تحديث رسمي.



ونستعرض لكم فى صدى البلد أسعار الذهب اليوم في السعودية…



الذهب عيار 24



وصل سعر الذهب عيار 24 لنحو 546.50 ريال سعودي، ما يعادل 145.73 دولار.

الذهب عيار 21



كما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 478.25 ريالًا، ما يعادل 127.51 دولار.



الذهب عيار 18



بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 409.75 ريالًا، أي ما يعادل 109.30 دولار.



السعر العالمي



سجلت الأوقية عيار 24 سعر 4,532 دولارًا.