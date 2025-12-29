قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لا تستهين بالشتاء.. جمال شعبان يكشف مخاطر البرد علي القلب والدورة الدموية
مفاجأة فى عيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم
قفزة تاريخية للفضة مع اختراق مستوى 80 دولارا للأوقية
إيرادات السينما أمس | فيلم الست في تراجع و"طلقني" يتصدر
القاهرة الإخبارية: مقربون من ترامب مستاؤون من إسرائيل بسبب عراقيل اتفاق غزة
يديعوت احرنوت: نتنياهو يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا للقاء ترامب
الوطنية للانتخابات توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة
"رصاصة زفاف أنهت حياة طفلة البراجيل" القصة الكاملة لمقـ.ـتل رقية.. اعترافات متغيرة ومحامون ينسحبون ووالدها يتمسك بالعدالة حتى النهاية
إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود
تردد القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر أمام أنجولا في أمم أفريقيا
حكم العقيقة عن المولود الذي مات قبل السابع.. الإفتاء تجيب
اقتصاد

استقرار نسبي.. تعرف على أسعار الذهب فى السعودية اليوم الإثنين

أمل مجدى

استقرت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025، وذلك تزامنًا مع ثبات سعر الذهب عالميًا.

وصلت سعر الأوقية  الـ17 ألف ريال سعودي، وفقًا لآخر تحديث رسمي.


ونستعرض لكم فى صدى البلد أسعار الذهب اليوم في السعودية…


الذهب عيار 24
 

وصل سعر الذهب عيار 24 لنحو 546.50 ريال سعودي، ما يعادل 145.73 دولار.

الذهب عيار 21
 

كما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 478.25 ريالًا، ما يعادل 127.51 دولار.
 

الذهب عيار 18
 

بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 409.75 ريالًا، أي ما يعادل 109.30 دولار.
 

السعر العالمي


سجلت الأوقية عيار 24 سعر 4,532 دولارًا.

