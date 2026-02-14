باستعراضات مُبهرة.. هيفاء وهبي تشعل حفل عيد الحب في بيروت

أحيت الفنانة هيفاء وهبي حفلاً غنائياً كامل العدد "سولد أوت" في العاصمة اللبنانيّة بيروت احتفالاً بعيد الحب، وذلك مساء الجمعة في Opra، حيث نفدت البطاقات بسرعة قياسيّة قبل أيام من موعد الحفل المُنتظر نتيجة الإقبال الجماهيري الكثيف.

وزادت النجمة هيفاء وهبي عيد الحبّ سحراً بإطلالتها الحمراء الأنيقة على المسرح، وأبهرت الحضور بأجمل أغنياتها القديمة والجديدة، مثل: نار الأشواق، أنا هيفا، كنت هقولك إيه، بس بس، ما بضعفش، سوبر وومان، بدنا نروق، وغيرها من الأغنيات التي حوّلت الجمهور إلى كورال يردّد الأغنيات بحب كبيرٍ وتفاعل لافت يكلّل نجاح الحفل الذي احتاج للكثير من التحضيرات وتضمّن أفكاراً سبّاقة، بإشراف مدير أعمال الديفا السيد تامر عبد المنعم.

ونقلت هيفاء وهبي الحضور باستعراضاتها الفنيّة المُبهرة التي صُمّمت خصيصاً لحفل عيد الحب إلى عالمٍ من الإبداع والجمال والرومانسيّة الحالمة.

كما أشعلت الأجواء بتقديم أغنية "بدنا نروق" بطريقة غير مُتوقّعة برفقة فرقة دبكة مباشرةً على المسرح.

ويكتسح حفل هيفاء وهبي السوشيال ميديا بسبب كثافة الفيديوهات التّي يداولها روّاد الإنترنت عبر حساباتهم، بعدما تهافت الجمهور من العديد من البلدان لحضور الحفل، على أن تلتقي الديفا الأيقونية مساء السبت بجمهورها في قبرص بحفلٍ ثانٍ "سولد أوت" بمناسبة عيد الحب أيضاً.

أحدث أغاني هيفاء وهبي

من جهة أخرى، أطلقت الفنانة هيفاء وهبي، أغنيتها الجديدة "إحنا الشلة" على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسميّة على موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية “إحنا الشلة” من كلمات أحمد المالكي، ألحان نور عز العرب، توزيع وسام عبد المنعم، مكس وماسترينغ جمال ياسين، والكليل إخراج رجا نعمة.

أغنية “إحنا الشلة” هي ضمن أغنيات الجزء الأول من ألبوم "ميغا هيفا" الذي طرحته الفنانة هيفاء وهبي مؤخراً.

ومن المقرّر أن تُصدر هيفاء وهبي ألبومها على 4 مراحل متتالية، بحيث تتضمن كل باقة نحو ستّ أغنيات تُطرح تباعاً، لتشكّل في النهاية ألبوماً متكاملاً يحمل فكرة مبتكرة تُقدَّم للمرة الأولى في العالم العربي.

أغاني هيفاء وهبي

في شهر يناير الماضي، طرحت الفنانة هيفاء وهبي، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “وصلتلها” عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد فترة من الترويج لها.

أغنية وصلتلها لـ هيفاء وهبي، من كلمات محمود عبد الله، ألحان الراحل محمد النادي، توزيع موسيقي نور، ميكس وماستر سليمان دميان.

وكانت هيفاء وهبي طرحت مؤخرا أغنية "ما بضعفش" من ألحان سامر أبو طالب، وكلمات عمرو المصري، وتوزيع سليمان دميان، وإخراج إيلي فهد.