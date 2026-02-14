قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذهب والفضة.. على جمعة يوضح نصاب زكاة الأثمان
لمرضي السكر .. الصحة تنصح: افطر فوراً وأكسر الصيام في هذه الحالة
توروب : الأهلي حسم الصعود لدوري الأبطال.. ومتشوق لرؤية جماهير الفريق
حذف المقطع من المواقع.. منع تداول فيديو إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
توروب يكشف عن موقفه بشأن مشاركة إمام عاشور في مباراة الجيش الملكي
رمضان 2026 .. نصائح مهمة من الصحة لصيام آمن
دعونا نتعلم من أخطاء الماضي.. ماذا قال توروب عن أزمة إمام عاشور؟
80 ألف متظاهر يحتشدون في ميونيخ رفضا للنظام الإيراني بالتزامن مع مؤتمر الأمن
وزير الخارجية السوري: نسعى لمحاسبة الأسد من خلال الجنائية الدولية
الأعلى للإعلام يمنع تداول محتوى مصور لواقعة تسىء لكرامة أحد الشباب
بـ الحنطور.. صفحة ليفربول تعلق على مواجهة برايتون الليلة
كامل الوزير يفتتح محطة الحاويات تحيا مصر بميناء دمياط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

باستعراضات مُبهرة.. هيفاء وهبي تشعل حفل عيد الحب في بيروت

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
سعيد فراج

أحيت الفنانة هيفاء وهبي حفلاً غنائياً كامل العدد "سولد أوت" في العاصمة اللبنانيّة بيروت احتفالاً بعيد الحب، وذلك مساء الجمعة في Opra، حيث نفدت البطاقات بسرعة قياسيّة قبل أيام من موعد الحفل المُنتظر نتيجة الإقبال الجماهيري الكثيف.

وزادت النجمة هيفاء وهبي عيد الحبّ سحراً بإطلالتها الحمراء الأنيقة على المسرح، وأبهرت الحضور بأجمل أغنياتها القديمة والجديدة، مثل: نار الأشواق، أنا هيفا، كنت هقولك إيه، بس بس، ما بضعفش، سوبر وومان، بدنا نروق، وغيرها من الأغنيات التي حوّلت الجمهور إلى كورال يردّد الأغنيات بحب كبيرٍ وتفاعل لافت يكلّل نجاح الحفل الذي احتاج للكثير من التحضيرات وتضمّن أفكاراً سبّاقة، بإشراف مدير أعمال الديفا السيد تامر عبد المنعم.

ونقلت هيفاء وهبي الحضور باستعراضاتها الفنيّة المُبهرة التي صُمّمت خصيصاً لحفل عيد الحب إلى عالمٍ من الإبداع والجمال والرومانسيّة الحالمة. 

كما أشعلت الأجواء بتقديم أغنية "بدنا نروق" بطريقة غير مُتوقّعة برفقة فرقة دبكة مباشرةً على المسرح.

ويكتسح حفل هيفاء وهبي السوشيال ميديا بسبب كثافة الفيديوهات التّي يداولها روّاد الإنترنت عبر حساباتهم، بعدما تهافت الجمهور من العديد من البلدان لحضور الحفل، على أن تلتقي الديفا الأيقونية مساء السبت بجمهورها في قبرص بحفلٍ ثانٍ "سولد أوت" بمناسبة عيد الحب أيضاً.

أحدث أغاني هيفاء وهبي

من جهة أخرى، أطلقت الفنانة هيفاء وهبي، أغنيتها الجديدة "إحنا الشلة" على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسميّة على موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة. 

أغنية “إحنا الشلة” من كلمات أحمد المالكي، ألحان نور عز العرب، توزيع وسام عبد المنعم، مكس وماسترينغ جمال ياسين، والكليل إخراج رجا نعمة. 

أغنية “إحنا الشلة” هي ضمن أغنيات الجزء الأول من ألبوم "ميغا هيفا" الذي طرحته الفنانة هيفاء وهبي مؤخراً.

ومن المقرّر أن تُصدر هيفاء وهبي ألبومها على 4 مراحل متتالية، بحيث تتضمن كل باقة نحو ستّ أغنيات تُطرح تباعاً، لتشكّل في النهاية ألبوماً متكاملاً يحمل فكرة مبتكرة تُقدَّم للمرة الأولى في العالم العربي.

أغاني هيفاء وهبي

في شهر يناير الماضي، طرحت الفنانة هيفاء وهبي، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “وصلتلها” عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد فترة من الترويج لها.

أغنية وصلتلها لـ هيفاء وهبي، من كلمات محمود عبد الله، ألحان الراحل محمد النادي، توزيع موسيقي نور، ميكس وماستر سليمان دميان.

وكانت هيفاء وهبي طرحت مؤخرا أغنية "ما بضعفش" من ألحان سامر أبو طالب، وكلمات عمرو المصري، وتوزيع سليمان دميان، وإخراج إيلي فهد.

هيفاء وهبي الفنانة هيفاء وهبي أغاني هيفاء وهبي بيروت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

الزوج المتهم في الواقعة

زوج ينهي حياة زوجته بـ15طعنة لخلافات أسرية بالمحلة ويفر هاربا من البيت |صور

مصرع طالب في المنوفية

مصرع طالب صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد في المنوفية

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

اعتماد صرف 100 كيلو من لحوم صكوك الأوقاف للحالات الأولى بالرعاية بمجمع محاكم السويس

نقابة القراء تنعى نجل الشيخ محمود صديق المنشاوي

نقابة القراء تنعى نجل الشيخ محمود صديق المنشاوي

العالم الأزهرى محمد مختار المهدي

فى ذكرى وفاة العالم الأزهرى محمد مختار المهدي.. اعرف معلومات عن حياته

بالصور

ما هي فوائد الزبادي للأطفال ؟ .. ومتى يمكن تقديمه لهم

فوائد الزبادي للأطفال
فوائد الزبادي للأطفال
فوائد الزبادي للأطفال

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟

بإجمالي 1.3 كم.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالقنايات

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

بقرار عاجل.. الصين تحل مشاكل شاشات اللمس والأزرار في السيارات

الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات

فيديو

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد