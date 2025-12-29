قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل خروج حارس المنتخب السابق من العناية المركزة ومكالمة وزير الرياضة
حماس: ندعو ترامب إلى مواصلة الضغط على الاحتلال لإلزامه بتنفيذ الاتفاق
تحذير عاجل للمواطنين بعد تغليظ عقوبة المخالفات المرورية.. تفاصيل
قسط على 20 سنة.. كيف تحصل على شقة أو أرض من الإسكان بالتمويل العقاري
مرموش أكبر من منتخب.. مفاجأة مثيرة في تشكيل مصر وأنجولا
موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب غداً فى كأس عاصمة مصر
قبل لقاء الليلة.. مشوار منتخبي الفراعنة وأنجولا فى كأس أمم أفريقيا
وزير التموين: احتياطي استراتيجي آمن من القمح وتوفير الدقيق للمخابز دون عوائق
رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظات لمواجهة الأمطار والتعامل معها..تفاصيل
بعد تألقه مع المنتخب المصري.. هل يصبح محمد صلاح أحد أفضل هدافي الفراعنة في كأس الأمم؟
البترول: تفاهم بين مصر ولبنان لإمداد محطة دير عمار بالغاز الطبيعي| صور
مفيش مرتبات من 8 شهور .. أزمة تضرب قطاع ناشئي بيراميدز | خاص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محلل اقتصادي: استمرار التوترات الجيوسياسية يزيد من ارتفاع الذهب

إسراء عبدالمطلب

قال المحلل الاقتصادي إسلام الأمين، إن أسعار الذهب شهدت منذ نهاية الأسبوع الماضي ارتفاعات متتالية وقوية في الأسواق المحلية، مدعومة بصعود البورصات العالمية، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6070 جنيهًا مقارنة بـ 5950 جنيهًا سابقًا.

وعن حركة سوق الذهب خلال الفترة الأخيرة، أشار الأمين، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إلى أن هناك إقبالًا ملحوظًا على شراء السبائك الذهبية بهدف الاستثمار.

المحلل الاقتصادي إسلام الأمين

وبخصوص توقعات أسعار الذهب للعام المقبل، أكد الأمين أن الذهب ارتفع خلال العام الجاري بنسبة تجاوزت 70%، نتيجة عدة عوامل، أبرزها الأحداث الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ بداية ولايته الجديدة، بالإضافة إلى الحرب التجارية ضد الصين، وخفض البنك الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة ثلاث مرات متتالية خلال العام.

وأضاف الأمين أن التطورات الجيوسياسية الأخرى، مثل الضربات الإسرائيلية لإيران والحصار الأمريكي على فنزويلا، ساهمت أيضًا في دعم ارتفاع الذهب عالميًا.

وحول إمكانية أن يشهد الذهب زيادة مماثلة خلال عام 2026، أوضح الأمين أن الأسعار ستعتمد بشكل أساسي على قوة واستمرار هذه الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية، مشيرًا إلى أنه مع تراجع حدة هذه التطورات قد تنخفض الأسعار، في حين أن تصاعدها سيؤدي إلى المزيد من الصعود في أسعار الذهب.

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

محمد صلاح

حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-12-2025 والقنوات الناقلة

محمد صلاح

ترتيب هدافي كأس الأمم الإفريقية 2025 حتى الآن.. موقف محمد صلاح

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار بمستهل اليوم الإثنين

اللقاء

مديرية العمل بالإسماعيلية تستعد لتوفير عمالة مدرَّبة لمصنع ملابس جديد

الكشف على ١٢٠ مواطنًا بقرية الحجاز بالكيلو ٢ بقافلة طبية لمؤسسة راعي مصر للتنمية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية

قافلة طبية للكشف عن المواطنين بقرية الحجاز بالإسماعيلية

محافظ المنيا مع الطلاب

محافظ المنيا يلتقى الطلاب الفائزين بمنح «جامعة اللوتس»

بالصور

صحة الشرقية تغلق وتشمّع 5 منشآت طبية غير مرخصة بالحسينية | صور

صحة الشرقية

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

كنيسة

أجمل أفلام لمشاهدة عائلية مميزة في رأس السنة.. تقييمات عالية

افلام رأس السنة

وفد من طب الزقازيق يزورون دار الأيتام وينظمون مبادرة للكشف على الأطفال | صور

طب الزقازيق

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

