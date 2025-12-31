تراجع جديد.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

شهدت أسعار الذهب تراجعًا جديدًا، بعد أن كانت قد سجلت ارتفاعًا في بداية تعاملات أمس، في ظل استمرار حالة التقلب التي تهيمن على تحركات المعدن النفيس بالأسواق العالمية.

وكان الذهب قد حقق مكاسب محدودة مع انطلاق تعاملات الثلاثاء، عوض خلالها جزءًا من خسائره السابقة عقب هبوطه إلى أدنى مستوى له في نحو أسبوعين، إلا أن ضغوط البيع عادت لتفرض نفسها لاحقًا.

وتأتي هذه التحركات في سياق عمليات جني الأرباح مع اقتراب نهاية العام، وهو ما دفع أسواق المعادن النفيسة إلى موجة تصحيح بعد الارتفاعات القوية التي سجلتها خلال الفترة الماضية.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم، الأربعاء 31 ديسمبر 2025



سجل الذهب أداءً لافتًا خلال عام 2025، بارتفاعه بنحو 66% حتى الآن، مدفوعًا بخفض معدلات الفائدة وتزايد التوقعات بمزيد من التيسير النقدي من جانب الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب التوترات الجيوسياسية، والطلب القوي من البنوك المركزية، وزيادة الحيازات في الصناديق المتداولة في البورصة.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4347 دولارًا.



سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5049 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5890 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6731 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 47.120 ألف جنيه.

وتوقع محللون أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حتى في ظل استمرار الضغوط التضخمية، ما يعني استمرار تراجع العوائد الحقيقية وتقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

في المقابل، يرجح أن يسهم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي في كبح نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل.