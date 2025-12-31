قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

مفاجأة في عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

تراجعت  أسعار الذهب  مجددًا، بعد أن كانت قد سجلت صعودًا في بداية تعاملات أمس، وسط استمرار حالة التذبذب التي تشهدها أسواق المعدن النفيس عالميًا.

وكان الذهب قد افتتح تعاملات الثلاثاء على ارتفاع محدود، تمكن خلاله من تعويض جزء من خسائره السابقة عقب هبوطه إلى أدنى مستوى له في نحو أسبوعين، إلا أن موجة من الضغوط البيعية أعادت الأسعار إلى مسار التراجع لاحقًا.

وجاءت هذه التحركات بالتزامن مع عمليات جني الأرباح مع اقتراب نهاية العام، ما دفع أسواق المعادن النفيسة إلى الدخول في موجة تصحيح بعد المكاسب القوية التي حققتها خلال الفترات الماضية.

 أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم، الأربعاء 31 ديسمبر 2025، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل  4347 دولارًا.


سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5049 جنيهًا للشراء.


سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5890 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6731 جنيهًا.


سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 47.120 ألف جنيه.

وتوقع محللون أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حتى في ظل استمرار الضغوط التضخمية، ما يعني استمرار تراجع العوائد الحقيقية وتقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

في المقابل، يرجح أن يسهم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي في كبح نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل.

