ريهام عبد الغفور مريضة متلازمة داون في فيلم خريطة رأس السنة

يمنى عبد الظاهر

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «خريطة رأس السنة»، التريلر الرسمي للعمل، المقرر طرحه بدور العرض السينمائية يوم 24 ديسمبر المقبل، وظهرت بطلة العمل ريهام عبدالغفور خلال الإعلان أنها تجسد شخصية امرأة مصابة بمتلازمة داون.

فيلم خريطة رأس السنة بطولة كل من: محمد ممدوح، هنادي مهنا، أسماء أبو اليزيد، ريهام عبدالغفور.

وتدور قصة الفيلم حول سيدة مصابة بمتلازمة داون، تخوض رحلة مليئة بالتحديات والمواقف المؤثرة برفقة الطفل آسر، الذي يجسد شخصية ابن شقيقتها، في محاولة للعثور على والدته التي اختفت بعد وفاة والده المفاجئة، وتواجه البطلة خلال الرحلة العديد من المواقف الصعبة.

في سياق آخر، تستعد الفنانة ريهام عبدالغفور لعرض مسلسل «سينجل ماذر فاذر» مع الفنان شريف سلامة، هنادي مهنا، محمد الكيلاني، ليلى عز العرب، إسماعيل فرغلي، إنجي وجدان، شيري ممدوح، أحمد رضوان وآخرين، وتدور الأحداث في إطار دراما إنسانية تتقاطع فيها قصص الحب والخيبة والطموح حيث يتتبع المسلسل حياة شخصيات تبحث عن الحب والفرصة الثانية، بينما تطاردهم أخطاء الماضي.

أسرع علاج لنزلات البرد.. 5 خطوات للتعافي السريع.. نصائح لتقوية المناعة ومنع تكرار المرض

سر لا يعرفه الناس.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفيتامين بعد الفطار والشاي؟

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

متى تأخذ الفيتامين ويمتصه جسمك.. هذه المشروبات تضعف مفعوله

