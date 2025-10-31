قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأوضاع في الفاشر تزداد سوءا.. واستهداف مباشر للمدنيين والمستشفيات
اهتمام إعلامي عالمي بافتتاح المتحف المصري الكبير كأكبر حدث تاريخي منتظر
تزامناً مع ختام مولده.. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الدسوقي | صور
منع الإنجاب حرام شرعا.. أزهري يهاجم تصريحات الفنان عباس أبو الحسن
القادة والزعماء يتوافدون..أحمد موسى: العالم كله عنده حدث واحد اسمه المتحف المصري الكبير
ليلة الحدث العالمي.. أحمد موسى من أمام المتحف الكبير: كلنا فخورين بمصر
روسيا والأردن تلغيان متطلبات تأشيرة السفر بينهما اعتبارا من 13 ديسمبر المقبل
طلاب إعلام الأهلية بالإسكندرية يطلقون 3 مبادرات توعوية
كيفية التأمين على العمالة غير المنتظمة 2025.. المستندات المطلوبة
أحمد جابر: المتحف المصري الكبير فخر للأمة ورسالة من الرئيس السيسي تؤكد عظمة مصر
الأقدم والأحداث.. تعرف على محتويات المتحف المصري بالتحرير والمتحف الكبير
تعرف على الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير
فن وثقافة

ريهام عبد الغفور: المتحف الكبير تجسيد لعظمة وعبقرية المصري القديم

الفنانة ريهام عبد الغفور
الفنانة ريهام عبد الغفور
أوركيد سامي

تستعد مصر غدًا السبت للاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يعد واحدًا من أبرز المشروعات الثقافية في العالم، ويأتي في إطار سعي الدولة المصرية لتعزيز مكانتها الثقافية والسياحية على مستوى العالم.

وفي هذه المناسبة التاريخية، عبرت الفنانة ريهام عبد الغفور عن سعادتها بالحدث الكبير من خلال منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث قالت: "تحيا مصر ، ونحن نشهد اليوم فصلاً جديدًا في تاريخ حضارتنا العريقة. المتحف المصري الكبير ليس مجرد مكان لعرض الآثار، بل هو تجسيد لعظمة وعبقرية المصري القديم، ويعد إضافة هامة في مسيرة الحفاظ على التراث الثقافي وتقديمه للعالم".

وأضافت ريهام: "فخورون بما تحقق، وكل التوفيق للقائمين على هذا المشروع العظيم. إلى الأمام يا مصر، تحيا الحضارة والفن".

يُذكر أن المتحف المصري الكبير يعد واحدًا من أكبر المتاحف في العالم، ويحتوي على أكثر من 100,000 قطعة أثرية، أبرزها كنوز توت عنخ آمون، وسوف يكون وجهة ثقافية وسياحية هامة تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم.

