ريهام عبد الغفور: المتحف الكبير تجسيد لعظمة وعبقرية المصري القديم

تستعد مصر غدًا السبت للاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يعد واحدًا من أبرز المشروعات الثقافية في العالم، ويأتي في إطار سعي الدولة المصرية لتعزيز مكانتها الثقافية والسياحية على مستوى العالم.

وفي هذه المناسبة التاريخية، عبرت الفنانة ريهام عبد الغفور عن سعادتها بالحدث الكبير من خلال منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث قالت: "تحيا مصر ، ونحن نشهد اليوم فصلاً جديدًا في تاريخ حضارتنا العريقة. المتحف المصري الكبير ليس مجرد مكان لعرض الآثار، بل هو تجسيد لعظمة وعبقرية المصري القديم، ويعد إضافة هامة في مسيرة الحفاظ على التراث الثقافي وتقديمه للعالم".

وأضافت ريهام: "فخورون بما تحقق، وكل التوفيق للقائمين على هذا المشروع العظيم. إلى الأمام يا مصر، تحيا الحضارة والفن".

يُذكر أن المتحف المصري الكبير يعد واحدًا من أكبر المتاحف في العالم، ويحتوي على أكثر من 100,000 قطعة أثرية، أبرزها كنوز توت عنخ آمون، وسوف يكون وجهة ثقافية وسياحية هامة تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم.