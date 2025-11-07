ريهام عبد الغفور تخوض ماراثون رمضان 2026 بـ"حياة نرجس" l خاص

تعاقدت الفنانة ريهام عبد الغفور علي بطولة عمل درامي جديد، يعرض خلال شهر رمضان القادم.

العمل من المقرر ان يحمل أسم" حياة نرجس"، وتدور احداث المسلسل في اطار 15 حلقة، وجاري حاليًا التعاقد مع الممثلين المشاركين للفنانة ريهام عبد الغفور العمل.

مسلسل حياة نرجس من تأليف عمار صابر ومن إخراج سامح علاء.

ومن ناحية آخري تنتظر النجمة ريهام عبد الغفور عرض فيلمها الجديد"خريطة رأس السنه".

تجسّد ريهام عبد الغفور في الفيلم شخصية سيدة مصابة بمتلازمة داون، تخوض رحلة مليئة بالتحديات في أوروبا بصحبة ابن شقيقتها، بحثًا عن والدته التي اختفت عقب وفاة والده المفاجئة.

وخلال هذه الرحلة تواجه البطلة مواقف صعبة تفوق قدراتها الجسدية والنفسية، في قصة إنسانية تمزج بين الدراما والمغامرة، وتسلّط الضوء على قضايا إنسانية نادرة الطرح في السينما المصرية.

الفيلم من تأليف يوسف وجدي، وإخراج رامي الجندي، ويشارك في بطولته كلٌّ من:الفنانة ريهام عبد الغفور، محمد ممدوح، وأسماء أبو اليزيد، وهنادي مهنا، إضافةً إلى الطفل آسر.