بالصور

بدون نمر و لا لوحة .. سيارة محمد رمضان تخطف الأنظار في جنازة والده

سيارة محمد رمضان
سيارة محمد رمضان

خطفت سيارة الفنان محمد رمضان الانظار، اثناء استعداده لتشييع جثمان والده، والذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية. 

https://youtube.com/shorts/yKbfI_Na--A?si=XR2LzZS-UcOVxscs

https://youtube.com/shorts/yKbfI_Na--A?si=5clKBsfxHBsvS8l-

وظهرت سيارة محمد رمضان بدون وجود اي لوحات أو نمر. 

أعلن الفنان محمد رمضان إقامة عزاء والده الراحل يوم الأحد المقبل بمسجد الشرطة في الشيخ زايد. 

وكان قد كشف الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستجرام" وفاة والده، في خبر أحزن جمهوره ومتابعيه في مصر والعالم العربي.

وكتب محمد رمضان في منشوره:  "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب، وتقام صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد مصطفى محمود في المهندسين، ثم الدفن في مقابر 6 أكتوبر. اللهم اسكنه فسيح جناته."

ولم يكشف محمد رمضان عن تفاصيل إضافية حول أسباب الوفاة، فيما انهالت عليه رسائل التعازي والمواساة من جمهوره وزملائه في الوسط الفني، داعين للفقيد بالرحمة ولأسرته بالصبر والسلوان.

من ناحية أخرى، ينتظر محمد رمضان عرض أحدث أفلامه "أسد"، الذي تدور أحداثه في حقبة المماليك، حيث يجسد شخصية "علي الفارسي" الذي يقود الزنوج في ثورة ضد الجيش العباسي عام 1280. ويُعد العمل من الإنتاجات التاريخية الضخمة التي تسلط الضوء على فترة مهمة من التاريخ الإسلامي.

يشارك في بطولة الفيلم إلى جانب محمد رمضان كل من رزان جمال، ماجد الكدواني، على قاسم،

