مغامرات ريهام عبد الغفور في خريطة رأس السنة

تقدم النجمة ريهام عبد الغفور أولى بطولاتها السينمائية المطلقة بتجربة جديدة ومختلفة في كل تفاصيلها حيث تخوض مغامرات عديدة مع الطفل آسر في رحلة صعبة في دول أوروبا.

فيلم خريطة رأس السنة

ريهام تقدم في الفيلم شخصية سيدة مصابة بمتلازمة داون وتخوض مع ابن شقيقتها رحلة صعبة في أوروربا للبحث عن والدته التي اختفت بعد وفاة والده المفاجئة وتتعرض أثناء الرحلة للعديد من الصعوبات التي تفوق قدراتها.

وفيلم خريطة رأس السنة هو تجربة مختلفة ويحمل الكثير من المفاجآت غير المسبوقة في السينما المصرية والتي ستعلن عنها الشركة خلال الفترة القادمة.

أبطال فيلم خريطة رأس السنة

فيلم خريطة رأس السنة من بطولة ريهام عبد الغفور والنجوم محمد ممدوح و أسماء أبو اليزيد وهنادي مهنا و الفنان الصاعد اسر ، تأليف يوسف وجدي، إخراج رامي الجندي، إنتاج أحمد حمدي وتنفيذ شركة سكوب ارت برودكشن.