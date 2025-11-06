ريهام عبد الغفور تفاجيء الجمهور.. التفاصيل الكاملة لـ"خريطة رأس السنة"

حالة من الترقّب الشديد انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد طرح البوستر الأول لفيلم “خريطة رأس السنة”، الذي ظهرت فيه بطلة العمل ريهام عبد الغفور بشكل مختلف، مجسِّدةً شخصية من متلازمة داون.



تفاجأ الجمهور بالشكل الذي ظهرت به بطلة العمل، نظرًا للتقارب الشديد بين ملامح الشخصية التي جسّدتها والشخصيات الحقيقية من أصحاب المتلازمة.

تجسّد ريهام عبد الغفور في الفيلم شخصية سيدة مصابة بمتلازمة داون، تخوض رحلة مليئة بالتحديات في أوروبا بصحبة ابن شقيقتها، بحثًا عن والدته التي اختفت عقب وفاة والده المفاجئة.





وخلال هذه الرحلة تواجه البطلة مواقف صعبة تفوق قدراتها الجسدية والنفسية، في قصة إنسانية تمزج بين الدراما والمغامرة، وتسلّط الضوء على قضايا إنسانية نادرة الطرح في السينما المصرية.





الفيلم من تأليف يوسف وجدي، وإخراج رامي الجندي، ويشارك في بطولته كلٌّ من:الفنانة ريهام عبد الغفور، محمد ممدوح، وأسماء أبو اليزيد، وهنادي مهنا، إضافةً إلى الطفل آسر.



