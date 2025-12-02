أحمد فوزي: حسين السيد كان حارس قصير.. و أبو جبل خلص على نفسه

أكد أحمد فوزي مدرب حراس مرمى منتخب الناشئين، أن مباراة القمة التي انتهت ٦/١ أثرت على تاريخ محمد عبد المنصف.

وقال فوزي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: مباراة الـ ١/٦ أثرت علي تاريخ عبد المنصف مع نادي الزمالك.

وأضاف: عبد الواحد السيد "محظوظ " كان بيتصاب قبل المباريات الكبيرة في نادي الزمالك.

وتابع: عمر عبد العزيز أفضل من عواد وصبحي وسيكون حارس الزمالك الأول في المستقبل.

وأردف: حسين السيد كان حارس " قصير " ولكنه من أفضل ٣ حراس في تاريخ الزمالك.

وواصل : أبوجبل " خلص علي نفسه" بسبب الغرور .. وكان بامكانه أن يصل إلى ما بعد من الزمالك.