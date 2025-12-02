موعد وعرض مسلسل سنجل ماذر فاذر لريهام عبد الغفور

كشفت مجموعة قنوات mbc، عن موعد عرض مسلسل سنجل ماذر فاذر، بطولة الفنان شريف سلامة، والفنانة ريهام عبد الغفور، والمقرر طرحه فى 21 ديسمبر الجارى، عبر شاشتها

قصة وأبطال مسلسل «سنجل فاذر ماذر»

وتدور أحداثه فى إطار دراما إنسانية، تتقاطع فيها قصص الحب والخيبة والطموح، حيث يتتبع المسلسل حياة شخصيات تبحث عن الحب والفرصة الثانية، بينما تطاردهم أخطاء الماضي.

مسلسل "سينجل ماذر فاذر"، يضم فى بطولته مجموعة مميزة من نجوم الوسط الفنى، أبرزهم: الفنانة ريهام عبد الغفور، شريف سلامة، هنادى مهنا، محمد الكيلانى، ليلى عز العرب، إسماعيل فرغلى، إنجى وجدان، شيرى ممدوح، أحمد رضوان وآخرين.

آخر أعمال ريهام عبدالغفور وشريف سلامة

وكان آخر أعمال ريهام عبدالغفور الدرامية مسلسل «كتالوج» الذى عُرض فى رمضان الماضى، وشاركها البطولة محمد فراج، خالد كمال، دنيا سامى، وأحمد عصام السيد، ونال إشادات واسعة.

أما شريف سلامة، فقد انتهى مؤخرًا من تصوير فيلم «جوازة ولا جنازة» مع نيللى كريم، ويضم العمل فى بطولته لبلبة، عادل كرم، انتصار، محمود البزاوى، أمير صلاح الدين، ودنيا ماهر، وهو من إخراج وتأليف دينا ماهر وأميرة دياب، وإنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو لهشام عبدالخالق





