إيران: مستمرون في التعاون مع وكالة الطاقة الذرية وفق قوانين البرلمان
وزير الإنتاج الحربي: نشارك بقوة في EDEX 2025.. ونعرض منتجات عسكرية جديدة لأول مرة
لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين.. أبرز تصريحات وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الألماني
وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقريراً حول جهود ملف القضية السكانية في نوفمبر 2025
بعد أنباء تعيينه.. القصة الكاملة لأزمة سامح حسين مع جامعة حلوان
عضو المجلس الفلسطيني: المشهد في غزة قاتم رغم وقف إطلاق النار واستمرار خروقات الاحتلال
وزير الخارجية: نطالب بضرورة التوصل إلى هدنة شاملة في السودان
وزير الخارجية: وحدة الأراضي الفلسطينية خط أحمر.. ونرفض تمامًا تقسيم غزة
بعد الضجة الواسعة| المعلمة نسرين صاحبة فيديو تنمر مدرسة الإسكندرية تكشف لـ"صدى البلد": هل استفزت الطلاب؟.. وهذا كان ردها
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي وإطلاق منتدى أعمال مشترك
إيران تصل إلى عالم نووي إسرائيلي.. باقة زهور ورسالة تهديد تكشف التفاصيل
متابعة ميدانية لرئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أثناء نوة قاسم
فن وثقافة

موعد وعرض مسلسل سنجل ماذر فاذر لريهام عبد الغفور

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
يمنى عبد الظاهر

كشفت مجموعة قنوات mbc، عن موعد عرض مسلسل سنجل ماذر فاذر، بطولة الفنان شريف سلامة، والفنانة ريهام عبد الغفور، والمقرر طرحه فى 21 ديسمبر الجارى، عبر شاشتها 

قصة وأبطال مسلسل «سنجل فاذر ماذر»

وتدور أحداثه فى إطار دراما إنسانية، تتقاطع فيها قصص الحب والخيبة والطموح، حيث يتتبع المسلسل حياة شخصيات تبحث عن الحب والفرصة الثانية، بينما تطاردهم أخطاء الماضي.

مسلسل "سينجل ماذر فاذر"، يضم فى بطولته مجموعة مميزة من نجوم الوسط الفنى، أبرزهم: الفنانة ريهام عبد الغفور، شريف سلامة، هنادى مهنا، محمد الكيلانى، ليلى عز العرب، إسماعيل فرغلى، إنجى وجدان، شيرى ممدوح، أحمد رضوان وآخرين.

آخر أعمال ريهام عبدالغفور وشريف سلامة

وكان آخر أعمال ريهام عبدالغفور الدرامية مسلسل «كتالوج» الذى عُرض فى رمضان الماضى، وشاركها البطولة محمد فراج، خالد كمال، دنيا سامى، وأحمد عصام السيد، ونال إشادات واسعة.

أما شريف سلامة، فقد انتهى مؤخرًا من تصوير فيلم «جوازة ولا جنازة» مع نيللى كريم، ويضم العمل فى بطولته لبلبة، عادل كرم، انتصار، محمود البزاوى، أمير صلاح الدين، ودنيا ماهر، وهو من إخراج وتأليف دينا ماهر وأميرة دياب، وإنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو لهشام عبدالخالق



 

عرض مسلسل سنجل ماذر فاذر الفنان شريف سلامة والفنانة ريهام عبد الغفور وأبطال مسلسل «سنجل فاذر ماذر هنادى مهنا محمد الكيلانى آخر أعمال ريهام عبدالغفور نيللى كريم

