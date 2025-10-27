من بطولة ريهام عبد الغفور وشريف سلامة.. طرح تيزر مسلسل "سنجل ماذر فاذر"

طرحت قناة mbc مصر تيزر مسلسل سنجل ماذر فاذر ، من بطولة النجوم شريف سلامة وريهام عبد الغفور وعدد من نجوم الفن ، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

وسيطر على التيزر أجواء مليئة بالدراما بين أبطاله ، ومن المقرر أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور.

وكان طرح صُنّاع مسلسل "سنجل ماذر فاذر" البوستر الرسمي للعمل، خلال الساعات الماضية وسط حالة من الترقب والاهتمام من الجمهور ومحبي الدراما الكوميدية الاجتماعية.

مسلسل سنجل ماذر فاذر

المسلسل من بطولة ريهام عبد الغفور، شريف سلامة، محمد كيلاني، وهنادي مهنا، ومن تأليف نجلاء الحدينى و قصة و إخراج تامر نادي، د. محمد محسن المسؤول الإعلامي، ومن إنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان.

أبطال مسلسل سنجل ماذر فاذر

وظهر أبطال المسلسل على البوستر في أجواء تعكس طابع العمل الذي يجمع بين الدراما الاجتماعية واللمسات الإنسانية والكوميدية، حيث يقدم المسلسل رؤية مختلفة للعلاقات الأسرية في ظل تحديات الحياة الحديثة.

ويُعد العمل من أبرز الإنتاجات المنتظرة خلال الموسم الجديد، إذ يجمع بين نجوم لهم جماهيرية كبيرة وفريق عمل متميز يسعى لتقديم محتوى درامي يعكس الواقع بروح فنية راقية