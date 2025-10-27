قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الداخلية تكشف تفاصيل حبس نجل مرشح لانتخابات مجلس النواب في الأقصر
أحمد موسى: مصر أصل الحضارة والعالم مدين لها وكتاب المتحف الكبير سيكون كنزًا معرفيًا
أحمد موسى عن البرادعي: أخد نوبل بغض النظر عن الكوارث اللي عملها بعد كده
أحمد موسى يطالب بتحويل احتفالية المتحف المصري الكبير إلى يوم وطني يشاهده العالم
موعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر
أحمد موسى: مصر لا تنسى رموزها التاريخيين.. وعظماؤها في كل المجالات جزء من وجدان الوطن
مدبولي يتفقد الترتيبات والتجهيزات النهائية للاحتفال الرسمي بافتتاح المتحف الكبير
روسيا تعلن عن صاروخ خارق جديد.. خبير يكشف تداعياته على مسار حرب أوكرانيا
أحمد موسى: المتحف المصري الكبير أيقونة جديدة تبهر العالم ومصر تواصل صناعة المجد
4 نعوش وحضور غفير.. لحظة تشييع جنازة ضحايا جريمة الهرم.. فيديو وصور
رئيس شعبة الذهب ينفي إصدار أي توصيات بأسماء شركات للشراء ويدعو لتحري الدقة قبل النشر
أحمد موسى يطالب وزير التعليم بتخصيص فقرة في طابور الصباح للتعريف بالمتحف المصري الكبير
فن وثقافة

من بطولة ريهام عبد الغفور وشريف سلامة.. طرح تيزر مسلسل "سنجل ماذر فاذر"

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
تقى الجيزاوي

طرحت قناة mbc مصر تيزر مسلسل سنجل ماذر فاذر ، من بطولة النجوم شريف سلامة وريهام عبد الغفور وعدد من نجوم الفن ، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

وسيطر على التيزر أجواء مليئة بالدراما بين أبطاله ، ومن المقرر أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور.

وكان طرح صُنّاع مسلسل "سنجل ماذر فاذر" البوستر الرسمي للعمل، خلال الساعات الماضية وسط حالة من الترقب والاهتمام من الجمهور ومحبي الدراما الكوميدية الاجتماعية.

مسلسل سنجل ماذر فاذر

المسلسل من بطولة ريهام عبد الغفور، شريف سلامة، محمد كيلاني، وهنادي مهنا، ومن تأليف نجلاء الحدينى و قصة و إخراج تامر نادي،  د. محمد محسن المسؤول الإعلامي، ومن إنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان.

أبطال مسلسل سنجل ماذر فاذر

وظهر أبطال المسلسل على البوستر في أجواء تعكس طابع العمل الذي يجمع بين الدراما الاجتماعية واللمسات الإنسانية والكوميدية، حيث يقدم المسلسل رؤية مختلفة للعلاقات الأسرية في ظل تحديات الحياة الحديثة.

ويُعد العمل من أبرز الإنتاجات المنتظرة خلال الموسم الجديد، إذ يجمع بين نجوم لهم جماهيرية كبيرة وفريق عمل متميز يسعى لتقديم محتوى درامي يعكس الواقع بروح فنية راقية

مسلسل سنجل ماذر فاذر ريهام عبد الغفور شريف سلامة

