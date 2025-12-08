قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسرعة 10 جيجا في الثانية.. الصين تطلق أول شبكة 10G في العالم
سرقة إسرائيل لـ تراث أم كلثوم.. برلماني يطالب بتدخل حكومي
قصف مدفعي إسرائيلي متواصل في المناطق الصفراء شرق قطاع غزة
بعد الإعلان عن موعد افتتاح حديقة الحيوان.. كم سيكون سعر تذكرة الدخول؟
رئيس محكمة ديروط ونقابة المحامين يقفون دقيقة حدادا على وفاة المستشارين.. صور
إسرائيل تتجسس على القوات الأمريكية في كريات جات
شوبير يكشف تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة
إيران تبدأ محاكمة مواطن مزدوج الجنسية بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
وزارة الدفاع الإسرائيلية: بدء العمل في بناء الجدار الأمني على الحدود الشرقية
أسامة الجوهري: العلاقات بين مصر والصين نموذج راسخ لشراكة استراتيجية شاملة
خاص.. توروب يوافق على رحيل مهاجم الأهلي في يناير
واقعة قديمة.. الداخلية تكشف تفاصيل سحب شخصين لحاجز مرورى ببورسعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إستجابة لشكاوى المواطنين.. محافظ أسوان يوجه بتلبية المطالب الجماهيرية

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المسئولين بالتواصل الجماهيرى مع المطالب والإحتياجات التى تمس الحياة اليومية للمواطن الأسوانى، مع تسخير كافة الإمكانيات لتخفيف الأعباء ومواجهة التحديات فى القطاعات الخدمية .

وأكد المحافظ، أن الإستجابة الفورية للشكاوى تأتى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز جودة الخدمات وتحقيق حياة كريمة للمواطنين. 

وفى هذا السياق تدخلت الأجهزة التنفيذية لحل مشكلة طفح المياه الجوفية بعمارات الإسكان الإجتماعى بمنطقة الخور بمدينة دراو بقيادة سيد سعدى رئيس مركز ومدينة دراو حيث تم توجيه شبكة الصرف الصحى لكسح مياه الصرف المتبقيه بعد إصلاح العطل من خلال الفرق الفنية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، بالإضافة إلى قيام الوحدة المحلية بتنفيذ أعمال الردم برك المياه و التعليه أمام العمارات التى تضم 144 وحدة سكنية موزعة على 12 عمارة ، بناءاً على طلب المقيمين بها ، وذلك بعد غمر المياه الجوفيه الناتجه عن زيادة منسوب مياه النيل.

فيما تمت مخاطبة معهد بحوث النيل لوضع حلول جذرية للمشكلة ، بالإضافة إلى إدراج الطريق الرئيسى المؤدى للمنطقة ضمن خطة الرصف للعام المالى ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧.

أما بالنسبة لمشكلة طفح المياه الجوفية بقريه الحجندية أحدى توابع القرية الرئيسية وهى سلوا بحرى فقد أعطى محافظ أسوان توجيهاته لرئيس مركز ومدينة كوم أمبو العميد سمير سعد ، بسرعة التدخل لحل المشكلة منها حل عاجل حيث سيتم خلال أيام إطلاق التيار الكهربائى لتشغيل الرافع الخاص ببئر جوفى ، والذى تم الإنتهاء من حفره لسحب تراكمات المياه الجوفية ، فى حين تم تخصيص الأرض اللازمة لتنفيذ مشروع الصرف الصحى لسلوا بحرى منها محطة المعالجة بمساحة 900 م2 ، بالإضافة إلى 8 كم من أطوال الشبكات. 

جهود متنوعة 

كما شدد الدكتور إسماعيل كمال على شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالإستمرار فى أعمال تطهير وتسليك الشبكات بمدينة أسوان للحد من ظاهرة طفح مياه الصرف الصحى مع زيادة الضغوط وخاصة خلال الفترة المسائية ، ولا سيما فى شوارع وطرق كورنيش النيل والسادات وشرق البندر وكشر الحجر ونيابة المرور وعباس فريد وشاى العروسة ، مناشداً المواطنين بمراعاة عدم إلقاء المخلفات فى بيارات وبلوعات الصرف الصحى مما يؤدى إلى إنسداد الشبكات بشكل متكرر بعدد من المناطق. 

وأمر المحافظ رئيس مركز ومدينة أسوان إبراهيم سليمان بسرعة توفير الإحتياجات الفعلية لكل حى من العمالة والمعدات والسائقين ، إلى جانب حصر كميات القمامة المرفوعة يومياً ، وتخصيص مجموعات خاصة لجرد الأتربة من الشوارع والطرق الرئيسية والداخلية ، مع التصدى الكامل لظاهرة النباشين لما تسببه من فوضى وتشويه للمظهر الحضارى. 

وفى سياق أخر أكد المهندس عمر سيف النصر وكيل وزارة الموارد المائية والري بأسوان بأنه جارى تنفيذ أعمال تطهير ترع مناطق الإستصلاح الزراعى من الحشائش وكافة أنواع إعاقة سريان مياه الرى ، بمنطقتى وادى النقرة بمركز نصر النوبة ، ووادى الصعايدة بمركز إدفو ، بالإضافة إلى تطوير المساقي وذلك إستجابة لمطالب المزارعين .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

بعد الاجتماع مع إدارة ليفربول.. محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في يناير

جثة فتاة

شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد: تخفيض أسعار التذاكر 50% وتخصيص مقاعد بجميع القطارات لهذه الفئة

سيدة

16 فتاة.. عصابة الستات تستدرج الشباب لتصويرهم وتهديدهم| ما القصة؟

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

الدرديري

الأرض ضاعت.. الدردير يصدم جماهير الزمالك

حسن شحاته

13 ساعة.. تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة

مشغولات ذهبية

سعر جرام الذهب الآن في مصر عقب تراجعه

ترشيحاتنا

إيلون ماسك

إيلون ماسك يدعو لتفكيك الاتحاد الأوروبي.. ما القصة؟

صورة أرشيفية

مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة إلى قطاع غزة

المساعدات الإنسانية

مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة إلى قطاع غزة

بالصور

لغذاء سريع.. طريقة طاجن المكرونة بالفراخ

طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.
طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.
طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة
طريقة عمل شوربة العدس بالطشة
طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

مى عمر رفقة محمد سامى خلال ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي
مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي
مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة

أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة
أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة
أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

المزيد