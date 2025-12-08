إستجابة لشكاوى المواطنين.. محافظ أسوان يوجه بتلبية المطالب الجماهيرية

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المسئولين بالتواصل الجماهيرى مع المطالب والإحتياجات التى تمس الحياة اليومية للمواطن الأسوانى، مع تسخير كافة الإمكانيات لتخفيف الأعباء ومواجهة التحديات فى القطاعات الخدمية .

وأكد المحافظ، أن الإستجابة الفورية للشكاوى تأتى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز جودة الخدمات وتحقيق حياة كريمة للمواطنين.

وفى هذا السياق تدخلت الأجهزة التنفيذية لحل مشكلة طفح المياه الجوفية بعمارات الإسكان الإجتماعى بمنطقة الخور بمدينة دراو بقيادة سيد سعدى رئيس مركز ومدينة دراو حيث تم توجيه شبكة الصرف الصحى لكسح مياه الصرف المتبقيه بعد إصلاح العطل من خلال الفرق الفنية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، بالإضافة إلى قيام الوحدة المحلية بتنفيذ أعمال الردم برك المياه و التعليه أمام العمارات التى تضم 144 وحدة سكنية موزعة على 12 عمارة ، بناءاً على طلب المقيمين بها ، وذلك بعد غمر المياه الجوفيه الناتجه عن زيادة منسوب مياه النيل.

فيما تمت مخاطبة معهد بحوث النيل لوضع حلول جذرية للمشكلة ، بالإضافة إلى إدراج الطريق الرئيسى المؤدى للمنطقة ضمن خطة الرصف للعام المالى ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧.

أما بالنسبة لمشكلة طفح المياه الجوفية بقريه الحجندية أحدى توابع القرية الرئيسية وهى سلوا بحرى فقد أعطى محافظ أسوان توجيهاته لرئيس مركز ومدينة كوم أمبو العميد سمير سعد ، بسرعة التدخل لحل المشكلة منها حل عاجل حيث سيتم خلال أيام إطلاق التيار الكهربائى لتشغيل الرافع الخاص ببئر جوفى ، والذى تم الإنتهاء من حفره لسحب تراكمات المياه الجوفية ، فى حين تم تخصيص الأرض اللازمة لتنفيذ مشروع الصرف الصحى لسلوا بحرى منها محطة المعالجة بمساحة 900 م2 ، بالإضافة إلى 8 كم من أطوال الشبكات.

جهود متنوعة

كما شدد الدكتور إسماعيل كمال على شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالإستمرار فى أعمال تطهير وتسليك الشبكات بمدينة أسوان للحد من ظاهرة طفح مياه الصرف الصحى مع زيادة الضغوط وخاصة خلال الفترة المسائية ، ولا سيما فى شوارع وطرق كورنيش النيل والسادات وشرق البندر وكشر الحجر ونيابة المرور وعباس فريد وشاى العروسة ، مناشداً المواطنين بمراعاة عدم إلقاء المخلفات فى بيارات وبلوعات الصرف الصحى مما يؤدى إلى إنسداد الشبكات بشكل متكرر بعدد من المناطق.

وأمر المحافظ رئيس مركز ومدينة أسوان إبراهيم سليمان بسرعة توفير الإحتياجات الفعلية لكل حى من العمالة والمعدات والسائقين ، إلى جانب حصر كميات القمامة المرفوعة يومياً ، وتخصيص مجموعات خاصة لجرد الأتربة من الشوارع والطرق الرئيسية والداخلية ، مع التصدى الكامل لظاهرة النباشين لما تسببه من فوضى وتشويه للمظهر الحضارى.

وفى سياق أخر أكد المهندس عمر سيف النصر وكيل وزارة الموارد المائية والري بأسوان بأنه جارى تنفيذ أعمال تطهير ترع مناطق الإستصلاح الزراعى من الحشائش وكافة أنواع إعاقة سريان مياه الرى ، بمنطقتى وادى النقرة بمركز نصر النوبة ، ووادى الصعايدة بمركز إدفو ، بالإضافة إلى تطوير المساقي وذلك إستجابة لمطالب المزارعين .