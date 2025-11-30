إذا كنت تودين تقديم أكلات مفيدة وسرعة نقدم إليك اليوم طريقة عمل العدس بالشعرية بسهولة وبطعم بيتي رائع:

المكونات

كوب عدس أصفر

نصف كوب شعرية

بصلة مفرومة

2 فص ثوم مفروم (اختياري)

2 ملعقة كبيرة زيت أو سمنة

ملح وفلفل

كمون (أساسي لطعم العدس)

4 أكواب ماء أو شربة

مكعب مرقة (اختياري)

طريقة التحضير

تحمير الشعرية:

في حلة على النار، سخّني الزيت ثم أضيفي الشعرية وقلّبي حتى تأخذ اللون الذهبي.

إضافة البصل:

أضيفي البصلة المفرومة فوق الشعرية المحمّرة وقلّبي حتى تذبل.

إضافة العدس:

اغسلي العدس جيدًا، ثم أضيفيه إلى الحلة وقلّبي مع البصل والشعرية دقيقة.

السوائل والتتبيل:

أضيفي الماء أو الشوربة، ثم الملح والفلفل والكمون (مهم جدًا).

اذا تريدين الطعم أقوى، أضيفي فصين ثوم مفروم.

الطهى:

اتركي الحلة على نار متوسطة لمدة 25–30 دقيقة حتى يستوي العدس والشعرية وتتكثف الشوربة حسب رغبتك.

التهدئة والتقديم:

اذا كانت سميكة، زوّدي ماء بسيط وغلّيها دقيقة.

قدّميها سخنة مع الليمون والعيش البلدي.