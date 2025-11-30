إذا كنت تودين تقديم أكلات مفيدة وسرعة نقدم إليك اليوم طريقة عمل العدس بالشعرية بسهولة وبطعم بيتي رائع:
المكونات
كوب عدس أصفر
نصف كوب شعرية
بصلة مفرومة
2 فص ثوم مفروم (اختياري)
2 ملعقة كبيرة زيت أو سمنة
ملح وفلفل
كمون (أساسي لطعم العدس)
4 أكواب ماء أو شربة
مكعب مرقة (اختياري)
طريقة التحضير
تحمير الشعرية:
في حلة على النار، سخّني الزيت ثم أضيفي الشعرية وقلّبي حتى تأخذ اللون الذهبي.
إضافة البصل:
أضيفي البصلة المفرومة فوق الشعرية المحمّرة وقلّبي حتى تذبل.
إضافة العدس:
اغسلي العدس جيدًا، ثم أضيفيه إلى الحلة وقلّبي مع البصل والشعرية دقيقة.
السوائل والتتبيل:
أضيفي الماء أو الشوربة، ثم الملح والفلفل والكمون (مهم جدًا).
اذا تريدين الطعم أقوى، أضيفي فصين ثوم مفروم.
الطهى:
اتركي الحلة على نار متوسطة لمدة 25–30 دقيقة حتى يستوي العدس والشعرية وتتكثف الشوربة حسب رغبتك.
التهدئة والتقديم:
اذا كانت سميكة، زوّدي ماء بسيط وغلّيها دقيقة.
قدّميها سخنة مع الليمون والعيش البلدي.
