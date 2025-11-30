قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

طريقة عمل العدس بالشعرية

العدس
العدس
ريهام قدري

إذا كنت تودين تقديم أكلات مفيدة وسرعة نقدم إليك اليوم طريقة عمل العدس بالشعرية بسهولة وبطعم بيتي رائع:
المكونات
كوب عدس أصفر
نصف كوب شعرية
بصلة مفرومة
2 فص ثوم مفروم (اختياري)
2 ملعقة كبيرة زيت أو سمنة
ملح وفلفل
كمون (أساسي لطعم العدس)
4 أكواب ماء أو شربة
مكعب مرقة (اختياري)
طريقة التحضير
تحمير الشعرية:
في حلة على النار، سخّني الزيت ثم أضيفي الشعرية وقلّبي حتى تأخذ اللون الذهبي.
إضافة البصل:
أضيفي البصلة المفرومة فوق الشعرية المحمّرة وقلّبي حتى تذبل.
إضافة العدس:
اغسلي العدس جيدًا، ثم أضيفيه إلى الحلة وقلّبي مع البصل والشعرية دقيقة.
السوائل والتتبيل:
أضيفي الماء أو الشوربة، ثم الملح والفلفل والكمون (مهم جدًا).
اذا تريدين الطعم أقوى، أضيفي فصين ثوم مفروم.
الطهى:
اتركي الحلة على نار متوسطة لمدة 25–30 دقيقة حتى يستوي العدس والشعرية وتتكثف الشوربة حسب رغبتك.
التهدئة والتقديم:
 اذا كانت سميكة، زوّدي ماء بسيط وغلّيها دقيقة.
قدّميها سخنة مع الليمون والعيش البلدي.

