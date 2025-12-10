توروب يستقر علي تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي في كأس عاصمة مصر

يخوض الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مرانه الختامي اليوم، استعدادًا لمباراته مع إنبي المقررة في الثامنة مساء الخميس على ملعب استاد السلام، ضمن مباريات دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

ويركز ييس توروب، المدير الفني للفريق، على بعض الجوانب الفنية، بجانب مراجعة التكليفات الفنية التي حرص على تحفيظها للاعبين خلال التدريبات الماضية لضمان جاهزية كل العناصر للمباراة.

ويستهدف الأهلي بداية قوية في مشواره بالبطولة لتكون دافعًا للفريق لاستكمال المشوار بقوة والمنافسة على اللقب. كما تعتبر البطولة فرصة للجهاز الفني بقيادة توروب لتقييم البدلاء والعناصر التي تم تصعيدها من فرق الناشئين، لاختيار المميزين منهم للاستمرار في تدريبات الفريق الأول.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل يضم:

محمد سيحا في حراسة المرمى، وعمر كمال، أشرف داري، أحمد رمضان بيكهام، محمد شكري، أحمد نبيل كوكا، أليو ديانج، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر، ونيتس جراديشار.

ويغيب عن الأهلي عدد كبير من لاعبيه الأساسيين بسبب انضمامهم للمنتخب الأول والثاني، الذي ودع منافسات كأس العرب بدون تحقيق أي فوز، بعد التعادل مع الكويت والإمارات، والخسارة أمام الأردن.