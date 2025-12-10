إبراهيما دياباتي يكشف عن حقيقة انتقاله لـ الأهلي

نفى المهاجم الإيفواري إبراهيما دياباتي، لاعب فريق جايس السويدي، بشكل قاطع الأخبار المتداولة حول وجود أي مفاوضات للانتقال إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال دياباتي في تصريحات لموقع fotbolltransfers: "لا شيء مما يُقال عن المفاوضات مع الأهلي صحيح، لم أتواصل أنا أو أي مسئول في ناديي مع الأهلي مطلقاً".

وأضاف اللاعب أنه يشعر بالرضا التام بعد موسم ناجح مع فريقه في السويد، مشيراً إلى أنه متفائل بالمستقبل، وقال: "أشعر بالراحة بعد موسم رائع، وسنرى ما سيحدث لاحقاً".

وواصل: الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليومية بفرع النادي في مدينة نصر، بعد نقل التدريبات من ملعب مختار التتش مؤقتا بسبب أعمال التطوير التي تتم حالياً، وذلك بناءً على طلب المدير الفني الدنماركي يس توروب.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة إنبي غدا الخميس في افتتاح مشواره ببطولة كأس عاصمة مصر.