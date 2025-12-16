قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

السكرتير المساعد لمحافظة الدقهلية يتفقد جاهزية لجان انتخابات مجلس النواب بدكرنس

جولة تفقدية
جولة تفقدية
همت الحسينى

قام اللواء عماد الدكروري، السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية بالمرور الميداني على مركز ومدينة دكرنس.

وتفقد السكرتير المساعد خلال جولته عددًا من اللجان الانتخابية، للاطمئنان على جاهزيتها من حيث التجهيزات اللوجستية والتنظيمية، والتأكد من توافر سبل الراحة للناخبين، بما يضمن سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025.

كما تابع أعمال النظافة العامة بمحيط اللجان والشوارع المؤدية إليها، ورفع المخلفات والإشغالات، والتأكد من كفاءة الإنارة العامة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الدقهلية بضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للناخبين.

وأكد السكرتير المساعد على استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة، والتنسيق مع جميع الجهات المعنية، للتعامل الفوري مع أي معوقات قد تعترض العملية الانتخابية، مشددًا على الالتزام الكامل بالحياد والشفافية، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، بما يضمن نزاهة الانتخابات وسلامة المواطنين. 

الدقهلية محافظ السكرتير انتخابات

