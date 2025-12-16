محافظ القليوبية يتفقد جاهزية لجان الإعادة لانتخابات مجلس النواب.. صور

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، جولة ميدانية بمدينتي قليوب والقناطر الخيرية، لمتابعة مدى جاهزية عدد من اللجان الانتخابية استعدادًا لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، والمقرر انطلاقها غدًا الأربعاء الموافق 17 ديسمبر، وتستمر لمدة يومين.



واطمأن المحافظ على توافر كافة التجهيزات والإجراءات التنظيمية داخل وخارج المقار الانتخابية، موجهًا برفع كفاءة الإنارة بمحيط اللجان، والاهتمام بالمظهر العام، وتوفير المظلات والكراسي المتحركة، بما يضمن تيسير مشاركة المواطنين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، وتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.



كما أكد محافظ القليوبية على ضرورة التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والجهات الأمنية والخدمية، وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة، مشددًا على تسخير كافة إمكانيات المحافظة لضمان خروج جولة الإعادة بصورة حضارية ومنظمة تليق بأبناء القليوبية.