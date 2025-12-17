محافظ الأقصر يستقبل وفد المجلس الوطني للشباب في مبادرات التوعية المجتمعية

استقبل المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، محمد حجاجي شحاتة مسؤول المجلس الوطني للشباب، ورحاب عبده خديوي عضو المجلس، وذلك لبحث سبل التعاون في تنفيذ المبادرات والفعاليات الشبابية على مستوى المحافظة.

وخلال اللقاء، استعرض وفد المجلس المبادرات والندوات التوعوية التي ينفذها على مستوى الجمهورية، ومن بينها استكمال ندوات جهاز حماية المستهلك التي أُقيمت بجامعة جامعة طيبة التكنولوجية، للتعريف بدور الجهاز التابع لرئاسة مجلس الوزراء في حماية حقوق المستهلك.

كما ناقش الجانبان آليات التعاون خلال الفترة المقبلة لتنظيم ندوات توعوية ومبادرات مجتمعية مشتركة، في إطار دور المجلس كمؤسسة مجتمع مدني مشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي. وفى ختام اللقاء قدم الوفد درع تكريم لمحافظ الأقصر نظرا لجهوده فى تطوير المحافظة.