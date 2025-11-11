قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكاية خناقة توفيق عكاشة بسبب سور فيلا في أكتوبر
هشام نصر: تصرف زيزو في مباراة نهائي السوبر يستوجب عقابه
بعد إعلانها المفاجئ للخبر | اعرف من هو زوج مي عز الدين
استقالة وزير إسرائيلي من حكومة نتنياهو .. ويكشف السبب
زواج مي عز الدين | مفاجأة غير محسوبة من الفنانة لكل جمهورها .. تفاصيل مثيرة
مجانًا أون لاين.. طريقة الاستعلام مخالفات المرور 2025| دليل شامل
هتشتريها بكام بكرة؟ أسعار الدواجن في الأسواق
الزراعة: الإخماد الكامل والفوري لحريق محدود بمتحف الدقي | خاص
انتهاء عمليات تصويت مجلس النواب في يومها الثاني
بعد انفصال كريم محمود عبد العزيز وآن الرفاعي.. الإفتاء تكشف حكم الطلاق عبر السوشيال ميديا
التعليم تحقق في واقعة حبس طالبة بمدرسة بالتجمع بسبب المصروفات|ماذا حدث؟
english EN
أخبار البلد

كبير الأثريين عن روج المتحف الكبير: سلوك خاطئ ومرفوض يحتاج لوعي

صورة روج المتحف المصري الكبير
صورة روج المتحف المصري الكبير
محمد الاسكندرانى

قال مجدى شاكر كبير الأثريين، أن واقعة تمثيل وضع روج لأحد الفتيات لقطعة أثرية في المتحف المصري الكبير، لا تقليق بالتاريخ والحضارة وقيمة المتحف، مشدداً سلوك خاطئ ومرفوض.


أوضح شاكر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المرحلة الراهنة تتطلب إعادة تشكيل الوعي لطلاب الجامعات والمدارس، وربط قيمة التاريخ وأثارنا بوجدانهم، قائلاً: أن الوعي أساس الحفاظ على الأثر.


أشار كبير الأثريين، إلى ضرورة عودة دراما الوعي وخلق قضايا تتعلق بتاريخنا وحث العقل الجمعي للجكهو والمتلقي بالحفاظ على تاريخة وقيمه وإرثه الحضاري.

روج فتاه المتحف المصري الكبير


وتعود أحداث واقعة روج فتاه المتحف الكبير، إلى تداول فيديوهات على السوشيال ميديا لفتاة تضع روج لنفسها ثم تلوح بوضعه على تمثال أثري بالمتحف المصري الكبير دون التعرض له.

قال مصدر مطلع بـ المتحف المصري الكبير، أن الفترة الماضية شاهدنا بعض السلوكيات غير المفضلة، من بعض الزوار خلال عمليه الزيارة وسيجرى التعامل مع الأمر.

أوضح المصدر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هناك اتجاه نحو اتخاذ إجراء ضد غير الملتزمين بضوابط زيارة المتحف المصري الكبير، ولكن حتى اللحظة لايوجد أى قرار .
يذكر أن المتحف المصري الكبير وضع آداب وتعليمات عامة، أبرزها توعية جميع الزائرين سواء مصريين أو أجانب، منع لمس القطع الأثرية، الالتزام بإلقاء القمامة في أماكنها الصحيحة بالإضافة إلى منع التدخين باستثناء الاماكن المخصصة له. 
كشف الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، عن المحظورات خلال زيارة المتحف المصري الكبير، قائلاً: "الفلاش ممنوع، ولكن التصوير بالموبايل مسموح في كل القاعات ما عدا قاعة واحدة التي بها مقتنيات توت عنخ آمون".

روج المتحف المصري الكبير المتحف الكبير كبير الأثريين متحف مجدى شاكر كبير الأثريين

المزيد

