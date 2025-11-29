قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يفتح “قاعة عار الإعلام”.. هجوم غير مسبوق على 22 مؤسسة صحفية
خارجية كوبا: تشويش في منطقة الكاريبي بسبب الانتشار العسكري للولايات المتحدة
الإعلام الدعوي وبناء الإنسان.. مشاركات واسعة من قيادات الفكر والرأي في مؤتمر إعلام الأزهر
الحبـس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وغــرامة 100 ألف جنيه لـ بنت مبارك
الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على كايزر تشيفز بهدف الجزيري في الكونفدرالية
أبرزهم رمضان صبحي.. غيابات بيراميدز أمام باور ديناموز
الزمالك يحرز أسرع هدف فى تاريخ كأس الكونفدرالية
شعبة الأجهزة الكهربائية تكشف سبب ارتفاع الأسعار
صورة سيئة.. منصة فرنسية تهاجم لاعبي وجماهير الجيش الملكي بعد مواجهة الأهلي
محمد أبو العينين: برقية للرئيس السيسي من الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
أبو العينين: روبرتا ميتسولا لعبت دورا فعالا في الاتحاد البرلماني الأوروبي
عريس ينهي حياة عروسة عقب عقد القران في سوهاج..ما القصة؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تألق مصري في اليوم الأول ببطولة ريد بُل وتأهل فريقي الرجال والسيدات

محمد سمير

شهد اليوم الأول من نهائيات بطولة ريد بُل هاف كورت العالمية لكرة السلة 3x3، المقامة حاليا في دبي خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر، تألقًا لافتًا لممثلي مصر في منافسات الرجال والسيدات.

وقدم الفريقان أداءً قويًا في دور المجموعات ، ونجحا في حجز بطاقات التأهل للأدوار التالية التي ستستكمل غدًا.

وضمت قائمة منتخب مصر للرجال كلًا من محمد طه، رامي إبراهيم، أحمد ياسر عبد الوهاب، ومهاب ياسر عبد الوهاب، وشارك الفريق في المجموعة الخامسة التي ضمّت منتخبات لبنان والفلبين وجمهورية الدومينيكان.

وتمكن اللاعبون من تقديم أداء ثابت في مواجهاتهم وحسموا تأهلهم بعد عروض قوية على مدار اليوم.

أما فريق السيدات الذي يضم نورهان فؤاد، ساندي خالد، ملك هشام، ويسرا أشرف، فقد شارك في المجموعة الأولى بجوار الإمارات والفلبين وأستراليا، ونجحت اللاعبات في الظهور بشكل مميز وتحقيق نتائج إيجابية ضمنت لهن التأهل واستكمال المشوار في البطولة.

وتتواصل فعاليات المنافسات اليوم السبت بإقامة الأدوار النهائية، وسط مشاركة نخبة من أبرز فرق العالم في كرة السلة 3x3 ورغبة من المنتخبين في مواصلة الظهور المميز وتحقيق أفضل نتائج ممكنة.

سعر الذهب

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-11-2025

فيديو واقعة إهانة معلمة الإسكندرية

القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟

الكهرباء

لمدة 5 ساعات.. انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بـ 3 محافظات

منى زكي

غل وقلة أدب.. وفاء صادق تعلق على الهجوم على منى زكي

الطالبة

حبس سيدة متهمة بدهس طالبة في الشروق

مباراة الاهلي والجيش الملكي

احتساب المباراة لصالحه.. المادة 108 تنصف الأهلي في شغب جماهير الجيش الملكي

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم السبت 29 نوفمبر 2025

خالد طلعت

خالد طلعت يثير الجدل: ضربة جزاء الجيش الملكي المغربي صحيحة

الرمايه

اللواء محمد شرف يتألق ويحصد المركز الثالث في بطولة كأس الاتحاد للرماية

الجزيري

بعد هدفه في كايزر تشيفز.. الجزيري الهداف التاريخي للأجانب في الزمالك

وزير الرياضة

وزير الشباب والرياضة يشهد افتتاح المؤتمر الاقتصادي المصري الافريقي

جانب من الفيديو المتداول

أمن سوهاج يفحص فيديو متداولا لأم تستغيث: مدمن محتجز ولادي الخمسة ونفسي أشوفهم

هبة الزياد

تهديدات واتهامات غريبة.. صديقة هبة الزياد تفجر مفاجأة جديدة

ويجز الغلابه هيثم صاحب ترند انتش واجري

ويجز الغلابة بقى أغلب من الغلب .. شوف حصل إيه لصاحب انتش واجري؟

تصريحات دوللي شاهين

حلم حياتها تبقى شخصية كليوباترا.. دوللي شاهين تفتح قلبها بتصريحات خاصة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

