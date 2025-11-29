تألق مصري في اليوم الأول ببطولة ريد بُل وتأهل فريقي الرجال والسيدات

شهد اليوم الأول من نهائيات بطولة ريد بُل هاف كورت العالمية لكرة السلة 3x3، المقامة حاليا في دبي خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر، تألقًا لافتًا لممثلي مصر في منافسات الرجال والسيدات.

وقدم الفريقان أداءً قويًا في دور المجموعات ، ونجحا في حجز بطاقات التأهل للأدوار التالية التي ستستكمل غدًا.

وضمت قائمة منتخب مصر للرجال كلًا من محمد طه، رامي إبراهيم، أحمد ياسر عبد الوهاب، ومهاب ياسر عبد الوهاب، وشارك الفريق في المجموعة الخامسة التي ضمّت منتخبات لبنان والفلبين وجمهورية الدومينيكان.

وتمكن اللاعبون من تقديم أداء ثابت في مواجهاتهم وحسموا تأهلهم بعد عروض قوية على مدار اليوم.

أما فريق السيدات الذي يضم نورهان فؤاد، ساندي خالد، ملك هشام، ويسرا أشرف، فقد شارك في المجموعة الأولى بجوار الإمارات والفلبين وأستراليا، ونجحت اللاعبات في الظهور بشكل مميز وتحقيق نتائج إيجابية ضمنت لهن التأهل واستكمال المشوار في البطولة.

وتتواصل فعاليات المنافسات اليوم السبت بإقامة الأدوار النهائية، وسط مشاركة نخبة من أبرز فرق العالم في كرة السلة 3x3 ورغبة من المنتخبين في مواصلة الظهور المميز وتحقيق أفضل نتائج ممكنة.