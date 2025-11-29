مرور نصف ساعة: الزمالك يتقدم على كايزر تشيفز بهدف سيف الجزيري

مرت 30 دقيقة من مباراة الزمالك أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي ، على ستاد بيتر موكابا ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات، في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ولا يزال الزمالك متقدمًا 1-0 بفضل هدف مبكر ، سجله سيف الجزيري في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء.

وجاء الهدف بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، استغل الجزيري من خلالها أي تردد في دفاع الفريق الضيف، ليمنح الزمالك الأفضلية منذ انطلاق المباراة.

ويواصل الزمالك محاولاته لتوسيع النتيجة والحفاظ على تقدمه حتى نهاية الشوط الأول.

تشكيل الزمالك حتى الآن:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر

خط الوسط: محمد إسماعيل – محمد شحاتة – ناصر ماهر

خط الهجوم: شيكو بانزا – سيف الجزيري – خوان بيزيرا

البدلاء: محمود الشناوي، محمود بنتايج، بارون أوشينج، محمود جهاد، سيف جعفر، عبد الحميد معالي، آدم كايد، أحمد شريف، وعدي الدباغ.