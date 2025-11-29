قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على شخص بحوزته 5 ملايين قطعة ألعاب نارية بأسيوط
رسميا.. صامويل إيتو رئيسًا للاتحاد الكاميروني
البنت ماتت.. القبض على سائق ميكروباص دهس فتاتين بالبدرشين
نيويورك تايمز: واشنطن تدرس استهداف منشآت عسكرية ونفطية في فنزويلا
ترامب يعيد فتح ملف إدراج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب داخل الولايات المتحدة
زد يفوز على كوينز بارك رينجرز بثنائية نظيفة في بطولة الأهلي للناشئين
حسن المستكاوي ينتقد خطأ صبحي ويشيد بأداء الزمالك أمام كايزر تشيفز رغم التعادل
مفاجأة.. هل يمتد عقد المحال التجارية للورثة في قانون الإيجار القديم؟
رقص بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية
شواطئ طور سيناء.. حين يعانق البحر الجبل وتكتب الطبيعة سطورها بين المدّ والجزر
مفاجأة استخباراتية.. لماذا يصمت نتنياهو بعد تبادل إطلاق النار في جنوب سوريا؟
المتهم بابتزاز فتاة بنشر صور وفيديوهات مفبركة يواجه الحبس وغرامة 50 ألف جنيه
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
مهيب عبدالهادي يطالب بتدخل عاجل لتطبيق تقنية الفيديو في دور المجموعات لبطولات إفريقيا

يارا أمين

طالب الإعلامي مهيب عبدالهادي بضرورة التدخل الحاسم لإلزام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بتطبيق تقنية الفيديو (VAR) خلال مباريات دور المجموعات في البطولات الإفريقية، مؤكدًا أن الأخطاء التحكيمية التي تشهدها بعض المباريات وصلت إلى مستوى “كارثي”.

وكتب عبدالهادي عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “الحقيقة لابد من وجود تدخل حاسم وقاطع لتطبيق الفار في دور المجموعات لبطولات إفريقيا، مانراه أخطاء تحكيمية كارثية بمعنى الكلمة، هل المشكلة في الملاعب ولا في التكلفة ولا في إيه بالظبط”.

إلغاء الهدف الثاني للزمالك

ومن ناحية أخرى علق الناقد الرياضي عمرو الدردير على إلغاء الهدف الثاني للزمالك في مرمى كايزر تشيفز الجنوب أفريقي ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية.

وكتب الدردير، عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”: "الحكم يلغي تاني هدف صحيح للزمالك سجله سيف الجزيري.. فضيحة".

سعر الذهب

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-11-2025

مباراة الاهلي والجيش الملكي

احتساب المباراة لصالحه.. المادة 108 تنصف الأهلي في شغب جماهير الجيش الملكي

صورة أرشيفية

عريس ينهي حياة عروسة عقب عقد القران في سوهاج..ما القصة؟

منى زكي

غل وقلة أدب.. وفاء صادق تعلق على الهجوم على منى زكي

فيديو واقعة إهانة معلمة الإسكندرية

القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟

الكهرباء

لمدة 5 ساعات.. انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بـ3 محافظات

الطالبة

حبس سيدة متهمة بدهس طالبة في الشروق

خالد طلعت

خالد طلعت يثير الجدل: ضربة جزاء الجيش الملكي المغربي صحيحة

عائلة اديب

سهير جودة تهنئ عمرو أديب ولميس الحديدي بمناسبة قراءة فاتحة ابنهما نور

منى زكي

محمد خير يدافع عن منى زكي بعد انتقاد فيلمها الجديد

هاني رمزي بندوته فى مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

شهد معايا في التحقيق.. هالة صدقي تكشف موقف جمعها بـ هاني رمزي

بالصور

انتبه .. 15 شئ تجعلك مهددا بالأزمة القلبية

شواطئ طور سيناء.. حين يعانق البحر الجبل وتكتب الطبيعة سطورها بين المدّ والجزر

حفل راب كامل العدد يشعل ليالي "شتاء مدينتي" بمشاركة شهاب والموند وتومي ودي جي سكر

لإبراز جمال البشرة.. وصفات طبيعية لتقليل نمو شعر الوجه

جانب من الفيديو المتداول

أمن سوهاج يفحص فيديو متداولا لأم تستغيث: مدمن محتجز ولادي الخمسة ونفسي أشوفهم

هبة الزياد

تهديدات واتهامات غريبة.. صديقة هبة الزياد تفجر مفاجأة جديدة

ويجز الغلابه هيثم صاحب ترند انتش واجري

ويجز الغلابة بقى أغلب من الغلب .. شوف حصل إيه لصاحب انتش واجري؟

تصريحات دوللي شاهين

حلم حياتها تبقى شخصية كليوباترا.. دوللي شاهين تفتح قلبها بتصريحات خاصة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

