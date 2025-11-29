مهيب عبدالهادي يطالب بتدخل عاجل لتطبيق تقنية الفيديو في دور المجموعات لبطولات إفريقيا

طالب الإعلامي مهيب عبدالهادي بضرورة التدخل الحاسم لإلزام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بتطبيق تقنية الفيديو (VAR) خلال مباريات دور المجموعات في البطولات الإفريقية، مؤكدًا أن الأخطاء التحكيمية التي تشهدها بعض المباريات وصلت إلى مستوى “كارثي”.

وكتب عبدالهادي عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “الحقيقة لابد من وجود تدخل حاسم وقاطع لتطبيق الفار في دور المجموعات لبطولات إفريقيا، مانراه أخطاء تحكيمية كارثية بمعنى الكلمة، هل المشكلة في الملاعب ولا في التكلفة ولا في إيه بالظبط”.

إلغاء الهدف الثاني للزمالك

ومن ناحية أخرى علق الناقد الرياضي عمرو الدردير على إلغاء الهدف الثاني للزمالك في مرمى كايزر تشيفز الجنوب أفريقي ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية.

وكتب الدردير، عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”: "الحكم يلغي تاني هدف صحيح للزمالك سجله سيف الجزيري.. فضيحة".