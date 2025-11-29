سيف الجزيري يسجل هدفًا مبكرًا للزمالك في شباك كايزر تشيفز

افتتح المهاجم التونسي سيف الجزيري أهداف فريقه الزمالك مبكرًا في مباراة الفريق أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء على ستاد بيتر موكابا ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء الهدف بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، استغل فيها الجزيري أي تردد في دفاع الفريق الضيف، ليضع الكرة في الشباك ويمنح الزمالك تقدمًا سريعًا يمنحه الأفضلية المبكرة في المباراة.

وجاء التشكيل الأساسي للزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر

خط الوسط: محمد إسماعيل – محمد شحاتة – ناصر ماهر

خط الهجوم: شيكو بانزا – سيف الجزيري – خوان بيزيرا

أما قائمة البدلاء فتضم: محمود الشناوي، محمود بنتايج، بارون أوشينج، محمود جهاد، سيف جعفر، عبد الحميد معالي، آدم كايد، أحمد شريف، وعدي الدباغ.

ويأمل الزمالك في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في التأهل من دور المجموعات بالكونفدرالية