غم الخطأ الفردي للحارس.. خالد الغندور يحلل نتيجة مباراة الزمالك كايزر شيفز
القبض على شخص بحوزته 5 ملايين قطعة ألعاب نارية بأسيوط
رسميا.. صامويل إيتو رئيسًا للاتحاد الكاميروني
البنت ماتت.. القبض على سائق ميكروباص دهس فتاتين بالبدرشين
نيويورك تايمز: واشنطن تدرس استهداف منشآت عسكرية ونفطية في فنزويلا
ترامب يعيد فتح ملف إدراج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب داخل الولايات المتحدة
زد يفوز على كوينز بارك رينجرز بثنائية نظيفة في بطولة الأهلي للناشئين
حسن المستكاوي ينتقد خطأ صبحي ويشيد بأداء الزمالك أمام كايزر تشيفز رغم التعادل
مفاجأة.. هل يمتد عقد المحال التجارية للورثة في قانون الإيجار القديم؟
رقص بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية
شواطئ طور سيناء.. حين يعانق البحر الجبل وتكتب الطبيعة سطورها بين المدّ والجزر
مفاجأة استخباراتية.. لماذا يصمت نتنياهو بعد تبادل إطلاق النار في جنوب سوريا؟
الأهلي يجهز شكوى للاتحاد الأفريقي.. اعرف السبب

باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن مفاجأة بشأن تقديم الأهلي شكوى للاتحاد الافريقي بسبب ما حدث مع لاعبيه في مباراة الجيش الملكي المغربي.

تقديم الأهلي شكوى للاتحاد الافريقي

وكتب الإعلامي أحمد عبد الباسط:"مصدر بالأهلي: ندرس حاليا تقديم شكوى للاتحاد الافريقي بسبب ما حدث مع لاعبينا في مباراة الجيش الملكي المغربي ولكننا نتواصل مع وليد صلاح الدين للوقوف على كل التفاصيل التي حدثت قبل إرسال شكوى رسمية".

خبير يطالب بتطبيق عقوبات الفيفا ضد الجيش الملكي

وكان قد طالب عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف بضرورة تطبيق لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا حيال الأحداث المؤسفة التي صاحبت مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي فى ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتعادل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مع نظيره فريق الجيش الملكي المغربي بهدف لكل منهما في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة على ملعب مولاي الحسن، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، في مباراة حملت ندية كبيرة واشتعلت فيها الأجواء حتى الدقائق الأخيرة.

ورغم المحاولات المستمرة من جانب الأهلي لاقتناص الفوز بعيدًا عن الديار، اكتفى بعودة بنقطة ثمينة تعزز مشواره في المجموعة الثانية التي تضم أيضًا شبيبة القبائل الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني، حيث يسعى الفريق الأحمر للحفاظ على صدارته والاقتراب خطوة جديدة من التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وجاء اللقاء سريع الإيقاع منذ بدايته، إذ تبادل الفريقان الهجمات وظهرت رغبة واضحة لدى أصحاب الأرض لإثبات الذات أمام حامل اللقب الإفريقي، بينما اعتمد الأهلي على خبراته الكبيرة في مثل هذه المواجهات الصعبة خارج ملعبه، لينجح في الخروج بنتيجة إيجابية رغم الضغط الجماهيري القوي.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة الدانماركي ييس توروب في استغلال المواجهة المقبلة لمنح بعض اللاعبين راحة واستعادة توازن الفريق قبل استكمال مشواره الإفريقي، خاصة أن جدول المباريات خلال الفترة المقبلة سيشهد ضغطًا كبيرًا .

‏وقال عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: ‏أنتظر من اللجنة التأديبية للكاف تطبيق عقوبة حرمان الجيش الملكي المغربي من جمهوره بسبب فشله فى توفير شروط الأمن دخل الملعب وحرمانه مباراتين من جمهور بالإضافة إلى العقوبة المعلقة بحرمانه مباراة لمدة عام والتى صدرت أبريل 2025.

أضاف عامر العمايرة: بما أن مفيش فى قانون الكاف التأديبي نص يحدد الغرامات المالية لإلقاء الأشياء بالملاعب في التطبيق مفروض يكون من قانون الفيفا التأديبي والذى يحدد 500 فرنك سويسري لكل شيء فأتمنى يكون المراقب عرف يعد الزجاجات.. فعلاً شر البلية ما يضحك.

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-11-2025

مباراة الاهلي والجيش الملكي

احتساب المباراة لصالحه.. المادة 108 تنصف الأهلي في شغب جماهير الجيش الملكي

صورة أرشيفية

عريس ينهي حياة عروسة عقب عقد القران في سوهاج..ما القصة؟

منى زكي

غل وقلة أدب.. وفاء صادق تعلق على الهجوم على منى زكي

فيديو واقعة إهانة معلمة الإسكندرية

القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟

الكهرباء

لمدة 5 ساعات.. انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بـ3 محافظات

الطالبة

حبس سيدة متهمة بدهس طالبة في الشروق

خالد طلعت

خالد طلعت يثير الجدل: ضربة جزاء الجيش الملكي المغربي صحيحة

بالصور

انتبه .. 15 شئ تجعلك مهددا بالأزمة القلبية

القلب
شواطئ طور سيناء.. حين يعانق البحر الجبل وتكتب الطبيعة سطورها بين المدّ والجزر

ظاهرة المد علي لسان البحر و شواطئ طور سيناء
حفل راب كامل العدد يشعل ليالي "شتاء مدينتي" بمشاركة شهاب والموند وتومي ودي جي سكر

مهرجان شتاء مدينتي
لإبراز جمال البشرة.. وصفات طبيعية لتقليل نمو شعر الوجه

وصفات طبيعية منزلية تساعد في إبطاء نمو الشعر وتقليل ظهوره
جانب من الفيديو المتداول

أمن سوهاج يفحص فيديو متداولا لأم تستغيث: مدمن محتجز ولادي الخمسة ونفسي أشوفهم

هبة الزياد

تهديدات واتهامات غريبة.. صديقة هبة الزياد تفجر مفاجأة جديدة

ويجز الغلابه هيثم صاحب ترند انتش واجري

ويجز الغلابة بقى أغلب من الغلب .. شوف حصل إيه لصاحب انتش واجري؟

تصريحات دوللي شاهين

حلم حياتها تبقى شخصية كليوباترا.. دوللي شاهين تفتح قلبها بتصريحات خاصة

