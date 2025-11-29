الأهلي يجهز شكوى للاتحاد الأفريقي.. اعرف السبب

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن مفاجأة بشأن تقديم الأهلي شكوى للاتحاد الافريقي بسبب ما حدث مع لاعبيه في مباراة الجيش الملكي المغربي.

تقديم الأهلي شكوى للاتحاد الافريقي

وكتب الإعلامي أحمد عبد الباسط:"مصدر بالأهلي: ندرس حاليا تقديم شكوى للاتحاد الافريقي بسبب ما حدث مع لاعبينا في مباراة الجيش الملكي المغربي ولكننا نتواصل مع وليد صلاح الدين للوقوف على كل التفاصيل التي حدثت قبل إرسال شكوى رسمية".

خبير يطالب بتطبيق عقوبات الفيفا ضد الجيش الملكي

وكان قد طالب عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف بضرورة تطبيق لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا حيال الأحداث المؤسفة التي صاحبت مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي فى ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



وتعادل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مع نظيره فريق الجيش الملكي المغربي بهدف لكل منهما في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة على ملعب مولاي الحسن، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، في مباراة حملت ندية كبيرة واشتعلت فيها الأجواء حتى الدقائق الأخيرة.



ورغم المحاولات المستمرة من جانب الأهلي لاقتناص الفوز بعيدًا عن الديار، اكتفى بعودة بنقطة ثمينة تعزز مشواره في المجموعة الثانية التي تضم أيضًا شبيبة القبائل الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني، حيث يسعى الفريق الأحمر للحفاظ على صدارته والاقتراب خطوة جديدة من التأهل إلى الأدوار الإقصائية.



وجاء اللقاء سريع الإيقاع منذ بدايته، إذ تبادل الفريقان الهجمات وظهرت رغبة واضحة لدى أصحاب الأرض لإثبات الذات أمام حامل اللقب الإفريقي، بينما اعتمد الأهلي على خبراته الكبيرة في مثل هذه المواجهات الصعبة خارج ملعبه، لينجح في الخروج بنتيجة إيجابية رغم الضغط الجماهيري القوي.



ويأمل الجهاز الفني بقيادة الدانماركي ييس توروب في استغلال المواجهة المقبلة لمنح بعض اللاعبين راحة واستعادة توازن الفريق قبل استكمال مشواره الإفريقي، خاصة أن جدول المباريات خلال الفترة المقبلة سيشهد ضغطًا كبيرًا .



‏وقال عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: ‏أنتظر من اللجنة التأديبية للكاف تطبيق عقوبة حرمان الجيش الملكي المغربي من جمهوره بسبب فشله فى توفير شروط الأمن دخل الملعب وحرمانه مباراتين من جمهور بالإضافة إلى العقوبة المعلقة بحرمانه مباراة لمدة عام والتى صدرت أبريل 2025.



أضاف عامر العمايرة: بما أن مفيش فى قانون الكاف التأديبي نص يحدد الغرامات المالية لإلقاء الأشياء بالملاعب في التطبيق مفروض يكون من قانون الفيفا التأديبي والذى يحدد 500 فرنك سويسري لكل شيء فأتمنى يكون المراقب عرف يعد الزجاجات.. فعلاً شر البلية ما يضحك.