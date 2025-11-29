وصول بعثه بيراميدز لملعب ليفي موانواسا لمواجهة باور ديناموز في دوري الأبطال

وصل فريق نادي بيراميدز إلى استاد ليفي موانواسا في ندولا، استعدادا لخوض مباراة باور ديناموز الزامبي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز حامل اللقب القاري ضيفا على بطل زامبيا في السادسة من مساء اليوم باستاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا، في ثاني مواجهات دور المجموعات من دوري الأبطال.

وكان الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني اختار ٢٤ لاعبا للسفر غلى النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي - طارق علاء - أسامة جلال

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - إيفرتون داسيلفا - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود زلاكة - محمد رضا بوبو - مصطفى زيكو - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي

